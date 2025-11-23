Continúan los operativos en el penal de Aguaruto, asegura objetos prohibidos

El sábado 22 de noviembre de 2025 se llevó a cabo un operativo interinstitucional dentro del Centro Penitenciario Aguaruto, en Culiacán, Sinaloa. La acción fue encabezada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), la Policía Estatal Preventiva, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

El objetivo fue revisar uno de los módulos del penal para detectar y retirar objetos prohibidos que pudieran representar un riesgo para la seguridad.

OBJETOS DECOMISADOS DURANTE LA INSPECCIÓN

La revisión contó con la vigilancia perimetral de bases operativas del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Tras una inspección minuciosa, se aseguraron varios artículos no permitidos dentro del centro penitenciario:

3 teléfonos celulares

3 cargadores de celular

1 chip telefónico

1 memoria USB

2 puntas metálicas

Todos los objetos quedaron a disposición de las autoridades ministeriales, quienes darán seguimiento a las investigaciones para determinar si existe responsabilidad por su ingreso y uso dentro del penal.

OPERATIVO SIN INCIDENTES Y CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Las autoridades destacaron que el operativo concluyó sin incidentes. La revisión se realizó respetando en todo momento los derechos de las personas privadas de la libertad, subrayando el compromiso de mantener condiciones de orden y seguridad al interior del penal.

Este tipo de acciones buscan prevenir situaciones que puedan escalar en violencia y garantizar un ambiente seguro tanto para internos como para el personal penitenciario.

REFUERZO A LA SEGURIDAD EN SINALOA

El Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reiteraron que estas revisiones forman parte de la estrategia de Cero Impunidad, la cual tiene como objetivo reducir riesgos y fortalecer la seguridad pública.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía para colaborar en la prevención del delito mediante reportes al número de emergencias 911 o mediante denuncias anónimas al 089.