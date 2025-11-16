VIDEO | Camión de turismo se queda sin frenos en Surutato, Sinaloa

Cuando se dirigía de Surutato a Los Mochis, un camión de pasajeros se estrelló contra un cerro en la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Los hechos se registraron la tarde-noche de este domingo 16 de noviembre.

De acuerdo con la información, en el autobús viajaban 24 personas, entre los cuales hay varios heridos; además, se informó que cuando se registró el hecho no se contaba con señal para pedir auxilio, ni para comunicarse con sus familiares.

Preliminarmente se desconoce la lista de pasajeros, solo se dio a conocer el número; también se indicó que llevaban 40 minutos de haber iniciado el trayecto, cuando de pronto la unidad se quedó sin frenos.

Se informó que el camión turístico salió de Los Mochis en la mañana con destino a la sindicatura de Surutato, pero al regresar sufrió el desperfecto y terminó accidentado.

El chofer intentó maniobrar el volante y cuando pasó por una curva, se impactó contra un cerro en la carretera Badiraguato-Surutato.

Como se informó, en la zona donde se accidentó el camión no había señal, por lo que una persona tuvo que caminar varios metros hasta encontrar señal y notificar lo ocurrido y el punto del percance.

Se informó que cuando se tuvo señal, se solicitó el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia, a fin de que los pasajeros fueran auxiliados y atendidos los heridos, ya que el camión quedó varado.