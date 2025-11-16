Ejecutan al influencer "El Jerry"; fue atacado a balazos mientras conducía en Culiacán

La tarde de este domingo 17 de noviembre, las balas arrebataron la vida del creador de contenido "El Jerry"; su muerte, junto con su acompañante, se registró en el desarrollo urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con la información, las víctimas fueron identificadas como el influencer Gerardo "N", de 25 años de edad, en tanto que su copiloto, Gustavo "N", de 26.

Se informó que los hombres circulaban en una camioneta de modelo reciente GMC Sierra Delani, de color gris, y cuando transitaban sobre el bulevar Enrique Sánchez Alonso, cerca de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), sicarios abrieron fuego con armas automáticas y les dieron muerte.

La camioneta presentó varios balazos tanto en carrocería, como en cristales y llantas; los cuerpos de Gerardo y Gustavo quedaron en el interior; la unidad se detuvo justo antes de llegar a la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, a una cuadra del centro comercial.

Rápidamente, ciudadanos reportaron la tracatera a las autoridades, vía 911, por lo que de inmediato se desplegaron en el sector efectivos del Ejército, Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal para resguardar el área.

El crimen de "El Jerry" se suma a una lista de creadores de contenido, como Leobardo Aispuro Soto, alias "El Gordo Peruci", asesinado en diciembre de 2024; así como la de Jesús Miguel Vibanco García, "El Jasper", quien fue ejecutado en noviembre de 2024 y su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia.