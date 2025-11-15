Caso Colosio: dictan formal prisión a exagente del Cisen señalado como segundo tirador

Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), permanecerá en prisión tras ser señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Un juez federal del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez dictó la formal prisión de Sánchez Ortega este sábado.

La Fiscalía General de la República presentó la averiguación SE/003-BIS/95, donde se indica que el exagente habría realizado dos disparos durante el atentado contra el candidato del PRI en 1994.

Sánchez Ortega fue detenido el 8 de noviembre en Tijuana, casi tres décadas después del asesinato de Colosio durante un mitin electoral.

ANTECEDENTES DE DETENCIONES

Esta es la segunda vez que Sánchez Ortega es detenido. La primera ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, días después del homicidio de Colosio.

En aquel momento, pese a las pruebas presentadas, no se logró dictarle una sentencia por homicidio, y un juez federal ordenó su liberación.

En 2024, su nombre volvió a surgir en la investigación de la FGR, aunque inicialmente el proceso se detuvo por falta de pruebas suficientes para una orden de aprehensión.

CONSPIRACIÓN EN EL ASESINATO DE COLOSIO

Tras la reciente detención, Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto (condenado por el homicidio de Colosio) afirmó que su cliente no realizó ninguno de los disparos escuchados aquel día.

Señaló que Sánchez Ortega, conocido como ´El Ruco´, habría sido uno de los supuestos responsables y "un miembro destacado que dirigió la conspiración del atentado en Tijuana".