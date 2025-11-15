  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 15 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Caso Colosio: dictan formal prisión a exagente del Cisen señalado como segundo tirador

En aquel momento, pese a las pruebas presentadas, no se logró dictarle una sentencia a Jorge Antonio Sánchez por homicidio

Nov. 15, 2025
Sánchez Ortega fue detenido el 8 de noviembre en Tijuana.
Sánchez Ortega fue detenido el 8 de noviembre en Tijuana.

Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), permanecerá en prisión tras ser señalado como el presunto segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Un juez federal del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con sede en Almoloya de Juárez dictó la formal prisión de Sánchez Ortega este sábado.

La Fiscalía General de la República presentó la averiguación SE/003-BIS/95, donde se indica que el exagente habría realizado dos disparos durante el atentado contra el candidato del PRI en 1994.

Sánchez Ortega fue detenido el 8 de noviembre en Tijuana, casi tres décadas después del asesinato de Colosio durante un mitin electoral.

ANTECEDENTES DE DETENCIONES

Esta es la segunda vez que Sánchez Ortega es detenido. La primera ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, días después del homicidio de Colosio.

En aquel momento, pese a las pruebas presentadas, no se logró dictarle una sentencia por homicidio, y un juez federal ordenó su liberación.

En 2024, su nombre volvió a surgir en la investigación de la FGR, aunque inicialmente el proceso se detuvo por falta de pruebas suficientes para una orden de aprehensión.

imagen-cuerpo

CONSPIRACIÓN EN EL ASESINATO DE COLOSIO

Tras la reciente detención, Jesús González Schmal, abogado de Mario Aburto (condenado por el homicidio de Colosio) afirmó que su cliente no realizó ninguno de los disparos escuchados aquel día.

Señaló que Sánchez Ortega, conocido como ´El Ruco´, habría sido uno de los supuestos responsables y "un miembro destacado que dirigió la conspiración del atentado en Tijuana".

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO| Captan momento de explosión en taquería en Mazatlán; hay tres personas muertas
Nacional / México

VIDEO| Captan momento de explosión en taquería en Mazatlán; hay tres personas muertas

Noviembre 15, 2025

Varios vehículos, entre ellos pulmonías, estuvieron a segundos de ser alcanzados por el fuego; autoridades cerraron calles

SCJN deja en manos de tribunales colegiados los amparos de OXXO sobre exhibición de cigarros
Nacional / México

SCJN deja en manos de tribunales colegiados los amparos de OXXO sobre exhibición de cigarros

Noviembre 15, 2025

Maximiliano Cárdenas destacó que, hasta ahora, existen 49 sentencias definitivas: 25 a favor del reglamento y 24 en contra

Sheinbaum condena violencia en marcha Gen Z y señala financiamiento irregular
Nacional / México

Sheinbaum condena violencia en marcha Gen Z y señala financiamiento irregular

Noviembre 15, 2025

La mandataria afirmó que la movilización no contó con una presencia significativa de jóvenes