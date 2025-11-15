  • 24° C
Nacional / México

VIDEO| Captan momento de explosión en taquería en Mazatlán; hay tres personas muertas

Varios vehículos, entre ellos pulmonías, estuvieron a segundos de ser alcanzados por el fuego; autoridades cerraron calles

Nov. 15, 2025
La circulación fue cerrada en ambos sentidos de la avenida donde sucedió la explosión.
Un incendio con explosión se registró este sábado en un negocio de tacos ubicado sobre la Avenida del Mar, cerca de la calle José Ángel Ferrusquilla, en Mazatlán.

El siniestro dejó como saldo tres personas fallecidas, dos mujeres y un hombre, y dos más resultaron heridas.

La explosión ocurrió alrededor de las 18:00 horas, generando alarma entre transeúntes y clientes de negocios cercanos, incluido un supermercado.

Varios vehículos, entre ellos pulmonías, estuvieron a segundos de ser alcanzados por el fuego.

Debido al incidente, ambos carriles de la Avenida del Mar permanecen cerrados mientras elementos de Bomberos, fuerzas militares, policías y paramédicos de la Cruz Roja y del Hospital Nuevo Mazatlán realizan labores de auxilio y rescate en el lugar.

De manera preliminar, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que el incidente pudo haberse generado por un desperfecto en una instalación, descartando por ahora cualquier otra hipótesis.

La zona, ubicada a escasos metros de la Central de Autobuses, se mantiene bajo supervisión mientras avanza la investigación.

Información en desarrollo.

César Leyva
