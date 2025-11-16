Detienen nuevamente a Marco Antonio "Chiquimarco" Rodríguez por presunta violencia familiar

El exárbitro de la Liga MX y actual analista deportivo, Marco Antonio Rodríguez , conocido como Chiquimarco , fue detenido nuevamente la mañana de este domingo 16 de noviembre , debido a acusaciones relacionadas con violencia familiar , un caso que permanece abierto desde 2023.

REINCIDENCIA Y PROCESO LEGAL EN CURSO

La detención de este domingo no es un hecho aislado. En 2023, Rodríguez fue vinculado a proceso por presunta violencia familiar contra su expareja Alva Neri Hernández, situación que en su momento lo llevó a enfrentar un procedimiento judicial del cual quedó en libertad, aunque el caso nunca se cerró.

Ahora, con esta nueva detención, Rodríguez deberá comparecer de manera presencial en una audiencia programada para el martes 18 de noviembre a las 12:30 p.m., señalada como determinante para definir el curso del proceso legal.

En declaraciones dadas a ESPN en 2023, el abogado del exárbitro explicó que entonces se emitió una autovinculación a proceso, al encontrar la autoridad suficientes elementos para continuar con el control judicial. Por su parte, la presunta víctima manifestó sentirse aliviada por el avance del caso.

ASÍ HA SIDO LA CARRERA DE MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ

Marco Antonio "Chiquimarco" Rodríguez, de 52 años, es uno de los árbitros mexicanos más reconocidos a nivel internacional. Inició su carrera en el año 2000 y llegó a participar en Copas del Mundo, Copa Libertadores y la Concacaf Copa de Campeones.

Además del arbitraje, vivió una breve etapa como director técnico en el Salamanca y más tarde se integró como analista en mesas deportivas de Televisa Deportes.