Rescatan a 20 personas secuestradas en operativo del Piggy Back en Culiacán

Un operativo encabezado por corporaciones de los tres niveles de gobierno permitió el rescate de al menos 20 personas privadas de su libertad dentro de un taller mecánico ubicado en la zona conocida como Piggy Back, en el campo El Diez, al sur de Culiacán.

La movilización ocurrió alrededor de las 05:00 horas de este domingo 16 de noviembre de 2025, cuando elementos de seguridad arribaron al inmueble tras recibir una llamada anónima al 911, en la que se alertaba sobre la presencia de personas secuestradas dentro del taller.

NO SE INFORMÓ SOBRE DETENCIONES

Durante la intervención, las autoridades localizaron y liberaron a hombres y mujeres que presuntamente habían sido "levantados" en distintos puntos de la ciudad. El operativo se desarrolló de forma coordinada para asegurar la zona y garantizar la integridad de las víctimas.

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre posibles detenciones, pero se confirmó que el resultado fue positivo al lograr la liberación de todas las personas que permanecían privadas de su libertad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar seguimiento a los responsables de este presunto centro de cautiverio.