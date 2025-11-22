PAN abre la puerta a Ricardo Salinas Pliego como posible candidato presidencial en 2030

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, reconoció que Ricardo Salinas Pliego podría convertirse en una de las cartas del blanquiazul para la contienda presidencial de 2030.

En una entrevista reciente con el diario El País, Romero señaló que el empresario sería considerado si manifestara interés y si la ciudadanía mostrara respaldo hacia su eventual candidatura.

Romero explicó que el presidente de Grupo Salinas encaja dentro de los perfiles que el PAN observa para la próxima elección, y afirmó que nadie está excluido del proceso, incluso si no forma parte del bloque opositor tradicional.

"A Ricardo Salinas Pliego lo veo con perfecta claridad. Si él se anima, avanza y vemos que va creciendo en el ánimo, por supuesto que no lo descartamos", declaró el dirigente panista.

UN OPOSITOR AL GOBIERNO ACTUAL

Estas declaraciones se producen en un contexto en el que Salinas Pliego ha insinuado de manera reiterada su deseo de competir por la Presidencia. En septiembre presentó su Movimiento Anticrimen y Anticorrupción (MAAC), una plataforma que se posiciona como un frente opositor al Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación.

Aunque el empresario no ha oficializado su aspiración, ha difundido mensajes que apuntan hacia una posible candidatura con discursos en favor de un México "sin violencia y sin corrupción".

El magnate también ha protagonizado polémicas recientes debido a los litigios fiscales que enfrenta.

El Poder Judicial le ha ordenado cubrir adeudos que superan los 40 mil millones de pesos, mientras que el SAT sostiene que la deuda acumula 74 mil millones de pesos. En medio de estas disputas, Salinas Pliego ha acusado al Gobierno federal de una persecución política en su contra.