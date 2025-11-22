Audiencia revela pago de 2 millones de pesos por asesinato de Carlos Manzo

La primera audiencia de control contra Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", y siete de sus escoltas confirmó la presunta intervención del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La diligencia se llevó a cabo en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 "El Altiplano", donde autoridades detallaron que habría existido un pago de 2 millones de pesos para ejecutar el crimen.

De acuerdo con la información inicial, el juez impuso prisión preventiva oficiosa a los ocho imputados mientras continúa la investigación. Asimismo, se amplió el plazo para determinar si los señalados serán o no vinculados a proceso por su presunta participación en el homicidio.

MENCIONES A "EL MENCHO" Y EL "R1" DE LA AUDIENCIA

Durante más de cinco horas de exposición en el penal del Estado de México, las declaraciones de los acusados incluyeron referencias a figuras centrales del CJNG como Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", y Raúl Álvarez Ayala, "El R1".

Estas menciones forman parte de los elementos que la Fiscalía utilizará para esclarecer la autoría intelectual y operativa del asesinato.

Se tiene información de que el proceso judicial continuará el miércoles 26 de noviembre de 2025, fecha en la que se reanudará la presentación de pruebas y el desahogo de testimonios para definir el grado de responsabilidad de los imputados.