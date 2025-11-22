Se vuelca autobús de pasajeros y deja 10 personas fallecidas en carretera de Michoacán

La mañana de este sábado se registró un trágico accidente en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Tiripetío, donde un autobús de pasajeros volcó y dejó un saldo preliminar de al menos 10 personas fallecidas y alrededor de 20 heridos, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó del percance a través de su cuenta oficial este 22 de noviembre, alrededor de las 8:53 de la mañana, indicando que personal ministerial ya realizaba diligencias en el sitio para esclarecer lo ocurrido.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ACCIDENTE EN LA CARRETERA MORELIA–PÁTZCUARO?

La unidad tenía como ruta Uruapan–Tlalpujahua al momento del siniestro. La cifra de víctimas continúa siendo preliminar, pues las autoridades aún realizan el conteo definitivo y evaluación de la situación de cada pasajero.

Hasta ahora no se han dado detalles sobre las condiciones de salud de los heridos ni la identidad de las personas fallecidas.

El autobús terminó severamente dañado tras perder el control y volcar sobre la carpeta asfáltica. Algunos pasajeros quedaron atrapados entre los restos de la unidad, lo que complicó las labores de rescate y requirió la intervención inmediata de equipos de emergencia.

Paramédicos, bomberos, elementos de la Guardia Civil y Protección Civil acudieron al lugar para auxiliar a los lesionados. Parte de los heridos fueron trasladados a hospitales en Morelia, mientras que otros recibieron atención médica en la zona.

¿QUÉ ACCIONES HAN TOMADO LAS AUTORIDADES TRAS EL SINIESTRO?

La Fiscalía abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades. Entre las diligencias iniciales se incluye el levantamiento de los cuerpos, la inspección mecánica de la unidad, la revisión de la bitácora de viaje y la evaluación de posibles fallas previas del vehículo.

Por ahora no se descarta ninguna causa: exceso de velocidad, desperfectos mecánicos o condiciones del camino.

Debido a la magnitud del accidente, la carretera Morelia–Pátzcuaro permanece totalmente cerrada para facilitar los trabajos de rescate y el retiro del autobús siniestrado. Las autoridades piden a los automovilistas tomar rutas alternas y evitar la zona.

Las identidades de las víctimas, incluido el conductor, serán reveladas una vez que se notifique formalmente a sus familiares. También se espera que la empresa responsable del transporte emita un comunicado en las próximas horas respecto a posibles apoyos para los afectados.

Las autoridades exhortaron a la población a no difundir información no confirmada y a respetar los protocolos de seguridad, con el fin de permitir que las labores de rescate y las investigaciones avancen sin contratiempos.

Se prevé que en las próximas horas se actualicen las cifras oficiales de fallecidos y heridos.