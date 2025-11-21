Primera tormenta invernal traerá nieve, frío extremo y fuertes vientos este fin de semana en México

El país se prepara para un fin de semana marcado por intensos cambios en el clima. La primera tormenta invernal de la temporada llegará este 22 y 23 de noviembre con un escenario poco común para muchas regiones: nevadas, desplomes de temperatura, vientos fuertes y lluvias que se extenderán por el norte y noroeste de México, según el Servicio Meteorológico Nacional.

UN SISTEMA INVERNAL QUE COMBINARÁ VARIOS FENÓMENOS

La formación de esta tormenta se debe a la interacción del frente frío número 15 con una circulación ciclónica en niveles medios y altos, la corriente en chorro polar y un río atmosférico. Todos estos elementos avanzarán por el norte del país, impulsando un ambiente invernal que será reforzado por el frente frío número 16, previsto también para los mismos días.

Esto se traducirá en un notable descenso de temperaturas, rachas de viento que podrían superar los 80 km/h, lluvias fuertes y nevadas en zonas serranas.

ESTADOS DONDE SE ESPERA NIEVE O AGUANIEVE

La combinación de aire muy frío y humedad permitirá que este evento deje postales invernales, sobre todo en áreas montañosas.

Sábado 22 de noviembre

Baja California

Sonora

Chihuahua

Domingo 23 de noviembre

Chihuahua (principalmente)

También existe la posibilidad de aguanieve en regiones altas de Durango, aunque con menor probabilidad.

PRONÓSTICO DEL SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

Lluvias previstas

Chubascos y lluvias fuertes : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

y : Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Chubascos aislados: Veracruz, Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

aislados: Veracruz, Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Lluvias ligeras: Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tabasco y la península de Yucatán.

Viento y oleaje

Rachas de 60 a 80 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango. Rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costa occidental de Baja California.

Temperaturas

Máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Mínimas de -5 a 0 °C: Sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

PRONÓSTICO DEL DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE

Lluvias previstas

Chubascos : Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias ligeras: Baja California, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Hidalgo, Yucatán y Campeche.

Viento y oleaje

Rachas de 80 a 90 km/h : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Rachas de 50 a 70 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: Costa occidental de Baja California.

Temperaturas

Mínimas de -10 a -5 °C : Chihuahua y Durango.

: Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C : Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

¿CUÁNDO TERMINARÁ ESTE EVENTO INVERNAL?

La tormenta comenzará a alejarse del país la noche del domingo 23, cuando se desplace hacia Texas, Estados Unidos. Sin embargo, el frente frío número 16 continuará dejando lluvias, rachas de viento y ambiente frío sobre el noreste durante el lunes.