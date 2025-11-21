Descubren crematorio clandestino de mascotas dentro de una panadería en Monterrey

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia sorprendió a vecinos de la colonia Caracol, en Monterrey, luego de que autoridades localizaron un crematorio clandestino de mascotas dentro de un local donde antiguamente operaba una panadería. El establecimiento se encuentra sobre la avenida Garza Sada, entre las calles José María Morelos y Genaro Garza García.

El operativo comenzó después de que un ciudadano reportara olores extraños y desagradables que salían del inmueble, lo que levantó sospechas entre los habitantes de la zona.

AUTORIDADES CLAUSURAN EL LOCAL POR IRREGULARIDADES

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil, Servicios Periciales, especialistas del Instituto de Criminalística y personal de la Secretaría de Medio Ambiente. Tras una inspección detallada, los equipos confirmaron múltiples irregularidades y procedieron a clausurar el establecimiento, de acuerdo con información de Telediario.

Los inspectores señalaron que el lugar no contaba con permisos, sellos ni condiciones sanitarias para operar, lo que fue catalogado como una situación de riesgo ambiental importante. Por ahora no se ha confirmado cuánto tiempo llevaba funcionando el crematorio ni si hay personas detenidas, por lo que las autoridades continuarán recopilando información.

¿FUNCIONABA AÚN COMO PANADERÍA LISBOA?

El inmueble operaba bajo el nombre "Panadería Lisboa", aunque aún no está claro si el negocio seguía utilizando esa razón comercial o si solo ocupaban un local abandonado por la franquicia.

Tras conocerse el operativo, Panadería Lisboa publicó un comunicado para distanciarse completamente del lugar. Informaron que abandonaron ese local hace varios años y que no tienen relación con las actividades descubiertas por las autoridades.

En su mensaje señalaron que actualmente operan desde un local propio en el Centro de Monterrey, totalmente independiente y ajeno a la dirección donde se ubicó el crematorio clandestino.

RIESGOS DE INCINERAR ANIMALES EN HORNOS NO ADECUADOS

Especialistas advierten que quemar restos animales en hornos diseñados para panadería representa un peligro grave tanto para la salud como para el medio ambiente. La incineración segura requiere equipos especiales que regulen temperatura, filtración de gases y el manejo de emisiones.

Cuando este proceso se realiza sin controles, se liberan sustancias altamente tóxicas, como:

Dioxinas y furanos, compuestos cancerígenos que afectan el sistema inmunológico, hormonal y reproductivo.

Partículas suspendidas que pueden llegar a los pulmones y agravar enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

VIOLACIÓN A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN NUEVO LEÓN

El uso de un horno de panadería para incinerar cadáveres de animales infringe directamente la Norma Ambiental Estatal NAE-SDS-006-AIRE-2021, la cual regula las emisiones y condiciones de operación para procesos de cremación e incineración. Su objetivo es evitar riesgos sanitarios y garantizar prácticas limpias.

Las autoridades permanecen en el sitio recopilando evidencia y realizando pruebas periciales. En las próximas horas podrían confirmar si habrá responsables señalados, cuántos restos fueron incinerados y cuánto tiempo operó este crematorio ilegal.

El hallazgo ha generado preocupación entre vecinos y organizaciones ambientalistas, quienes piden sanciones ejemplares ante la gravedad de la situación.