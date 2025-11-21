Trasladan a "El Licenciado" al Altiplano tras su captura por el asesinato de Carlos Manzo

En un operativo blindado y coordinado por fuerzas federales y estatales, Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

FUERTE OPERATIVO EN EL TRASLADO DE "EL LICENCIADO"

"El Licenciado" fue trasladado la noche del jueves 20 de noviembre al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. El movimiento, que se mantuvo bajo estricta reserva hasta concretarse, tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El despliegue incluyó un convoy integrado por unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la propia Fiscalía estatal.

La pieza central del operativo fue un vehículo táctico blindado Black Mamba QRV de la SSPC, donde permaneció asegurado "El Licenciado".

Este camión, diseñado para resistir alto poder de fuego y proteger al detenido durante traslados de alto riesgo, fue escoltado de cerca por otra unidad similar, además de personal fuertemente armado.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE "EL LICENCIADO"

La detención de Jorge Armando Gómez ocurrió el martes pasado en la calle 20 de Noviembre, en el barrio de San Juan de Morelia.

De acuerdo con las autoridades, él habría organizado la logística y coordinado a al menos tres hombres armados para ejecutar el ataque contra el alcalde Manzo Rodríguez la noche del 1 de noviembre, cuando el edil se encontraba en la plaza principal de Uruapan.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que Gómez Sánchez operaba bajo órdenes directas de Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R1", identificado como líder del CJNG en varios municipios de Michoacán y quien presuntamente instruyó el asesinato del alcalde.

El caso se ha visto rodeado de hechos violentos posteriores. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el joven de 17 años que disparó seis veces contra Manzo Rodríguez, fue sometido por los escoltas del alcalde y abatido segundos después en un episodio que aún genera cuestionamientos.

Días más tarde, el 10 de noviembre, otros dos presuntos implicados, Diego "N" y Ramiro "N", aparecieron asesinados sobre la carretera Uruapan–Paracho, en el poblado de Capacuaro.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, adelantó que las investigaciones continúan su curso y apuntan a la participación de más personas, tanto en la planeación como en la ejecución del homicidio. También subrayó que habrá nuevas detenciones conforme avancen las indagatorias.

Con el traslado de "El Licenciado" al Altiplano, las autoridades buscan garantizar su resguardo, evitar riesgos de fuga y continuar esclareciendo uno de los asesinatos políticos más impactantes del año en Michoacán.