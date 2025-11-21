  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Trasladan a "El Licenciado" al Altiplano tras su captura por el asesinato de Carlos Manzo

El despliegue se realizó la noche del jueves 20 de noviembre, a través de un fuerte operativo coordinado por las fuerzas federales y estatales

Nov. 21, 2025
Trasladan a "El Licenciado" al Altiplano tras su captura por el asesinato de Carlos Manzo

En un operativo blindado y coordinado por fuerzas federales y estatales, Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

FUERTE OPERATIVO EN EL TRASLADO DE "EL LICENCIADO"

"El Licenciado" fue trasladado la noche del jueves 20 de noviembre al penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México. El movimiento, que se mantuvo bajo estricta reserva hasta concretarse, tuvo lugar alrededor de las 21:30 horas desde las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El despliegue incluyó un convoy integrado por unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano y la propia Fiscalía estatal.

La pieza central del operativo fue un vehículo táctico blindado Black Mamba QRV de la SSPC, donde permaneció asegurado "El Licenciado".

Este camión, diseñado para resistir alto poder de fuego y proteger al detenido durante traslados de alto riesgo, fue escoltado de cerca por otra unidad similar, además de personal fuertemente armado.

ASÍ FUE LA DETENCIÓN DE "EL LICENCIADO"

La detención de Jorge Armando Gómez ocurrió el martes pasado en la calle 20 de Noviembre, en el barrio de San Juan de Morelia.

De acuerdo con las autoridades, él habría organizado la logística y coordinado a al menos tres hombres armados para ejecutar el ataque contra el alcalde Manzo Rodríguez la noche del 1 de noviembre, cuando el edil se encontraba en la plaza principal de Uruapan.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, explicó que Gómez Sánchez operaba bajo órdenes directas de Ramón Ángel Álvarez Ayala, "El R1", identificado como líder del CJNG en varios municipios de Michoacán y quien presuntamente instruyó el asesinato del alcalde.

El caso se ha visto rodeado de hechos violentos posteriores. Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el joven de 17 años que disparó seis veces contra Manzo Rodríguez, fue sometido por los escoltas del alcalde y abatido segundos después en un episodio que aún genera cuestionamientos.

Días más tarde, el 10 de noviembre, otros dos presuntos implicados, Diego "N" y Ramiro "N", aparecieron asesinados sobre la carretera Uruapan–Paracho, en el poblado de Capacuaro.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES POR EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, adelantó que las investigaciones continúan su curso y apuntan a la participación de más personas, tanto en la planeación como en la ejecución del homicidio. También subrayó que habrá nuevas detenciones conforme avancen las indagatorias.

Con el traslado de "El Licenciado" al Altiplano, las autoridades buscan garantizar su resguardo, evitar riesgos de fuga y continuar esclareciendo uno de los asesinatos políticos más impactantes del año en Michoacán.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Sheinbaum niega persecución política contra Edson Andrade "México es un país libre"
Nacional / México

Sheinbaum niega persecución política contra Edson Andrade "México es un país libre"

Noviembre 21, 2025

El joven influencer recientemente aseguró en sus redes sociales que fue "expuesto" y perseguido por el gobierno federal, por lo que dejó el país

Sheinbaum minimiza baja convocatoria de la marcha de la Generación Z
Nacional / México

Sheinbaum minimiza baja convocatoria de la marcha de la Generación Z

Noviembre 21, 2025

Tras la marcha de la Generación Z, Sheinbaum aseguró que en México se garantiza la libertad de expresión y negó persecuciones políticas

Claudia Sheinbaum celebra la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
Nacional / México

Claudia Sheinbaum celebra la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

Noviembre 21, 2025

La celebración por el cuarto título de belleza para México llegó a la Mañanera; la presidenta destacó la fortaleza y autenticidad de la tabasqueña