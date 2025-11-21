Claudia Sheinbaum celebra la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dedicó un espacio para reconocer el triunfo de Fátima Bosch, la joven mexicana que conquistó la corona y puso nuevamente el nombre del país en lo más alto del certamen internacional Miss Universo este 2025.

LA PRESIDENTA DESTACA A BOSCH POR ALZAR LA VOZ

Sheinbaum no solo la felicitó por su desempeño en la competencia, sino también por su carácter firme ante situaciones de injusticia:

"Mi reconocimiento porque ella vive esta agresión y muy dignamente dice: ´No estoy de acuerdo´, y me parece que es un ejemplo de cómo las mujeres debemos levantar la voz", declaró Sheinbaum el pasado 5 de noviembre, cuando estalló la controversia.

La mandataria destacó que Bosch ha demostrado fortaleza y autenticidad, recordando la polémica que enfrentó semanas atrás con Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen, quien la insultó en una reunión preliminar.

En aquel momento, la presidenta ya había salido en defensa de la mexicana, resaltando su valentía por no guardar silencio. Hoy, con el título de Miss Universo 2025 ya en manos de Bosch, la presidenta reiteró ese mensaje.

"¡Muchas felicidades a ella! Siempre tiene su cuestionamiento (el concurso), pero no vamos a entrar en ese debate, pues todo lo que tiene que ver con que ella levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella es un ejemplo", expresó ante los medios.

¿QUIÉN ES FÁTIMA BOSCH, MISS UNIVERSO 2025?

Fátima Bosch Fernández, de 25 años, es originaria de Teapa, Tabasco. Desde muy joven se interesó por el mundo de la moda y la estética, lo que la llevó a profesionalizarse en ese ámbito.

Estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y complementó su formación académica en dos instituciones internacionales: la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y el Lyndon Institute de Vermont, en Estados Unidos.

Su primera oportunidad para competir en Miss Universo México llegó cuando tenía 19 años, pero decidió rechazarla para concentrarse en sus estudios.

Con una preparación más sólida y un perfil más maduro, este año ingresó al certamen nacional, ganó y finalmente se coronó como Miss Universo 2025, convirtiéndose en un orgullo para México.