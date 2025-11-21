  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Detienen a siete guardaespaldas del alcalde Carlos Manzo en Michoacán

La Fiscalía de Michoacán detuvo a siete escoltas del alcalde Carlos Manzo por su presunta responsabilidad en homicidio calificado por omisión

Nov. 21, 2025
Detienen a siete guardaespaldas del alcalde Carlos Manzo en Michoacán

Este viernes 21 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a siete escoltas que acompañaban al alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la noche en que fue asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos, el pasado 1 de noviembre.

Las detenciones se realizaron cerca de las 12:30 horas en la Casa de la Cultura del ayuntamiento, ubicada en el Centro de la ciudad, donde el presidente municipal había instalado sus oficinas de trabajo.

DETIENEN A SIETE ESCOLTAS DEL ALCALDE CARLOS MANZO

Los siete policías municipales, quienes fungían como el primer círculo de seguridad de Manzo, fueron aprehendidos por agentes de la Fiscalía en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

Posteriormente, fueron trasladados al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", en Morelia, donde serán presentados ante un juez.

De acuerdo con la Fiscalía, los servidores públicos enfrentan acusaciones por su probable participación en el delito de homicidio calificado "en comisión por omisión", relacionado con el propio asesinato del alcalde. La dependencia explicó que los escoltas son investigados por abatir a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el adolescente de 17 años que disparó contra Manzo, cuando este ya había sido sometido e inmovilizado.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, habían confirmado previamente que los guardaespaldas estaban bajo investigación.

"Al homicida lo detienen y momentos después hay forcejeo y un solo disparo que lo abate", comentó Bedolla. Por su parte, Harfuch detalló el 11 de noviembre que los escoltas no se encontraban entonces detenidos, pero sí localizados y obligados a declarar conforme avanzaba la investigación.

La muerte del adolescente complicó inicialmente las indagatorias, pues las autoridades tardaron varios días en identificarlo. La Fiscalía difundió imágenes de sus tatuajes hasta confirmar que se trataba de un joven originario de Paracho, desaparecido desde una semana antes del ataque. Tras identificarlo, los investigadores lograron ubicar a dos presuntos cómplices, Fernando Josué "N" y Ramiro "N", quienes finalmente aparecieron asesinados en una carretera.

Un escolta había confesado haber disparado contra Ubaldo cuando este ya no representaba una amenaza. Además, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, informó que Manzo había elegido personalmente a su equipo de seguridad municipal, mientras que la Guardia Nacional solo brindaba vigilancia periférica.

Esta serie de detenciones ocurre en paralelo a otro golpe en la investigación: la captura de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del asesinato del alcalde.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Trasladan a "El Licenciado" al Altiplano tras su captura por el asesinato de Carlos Manzo
Nacional / México

Trasladan a "El Licenciado" al Altiplano tras su captura por el asesinato de Carlos Manzo

Noviembre 21, 2025

El despliegue se realizó la noche del jueves 20 de noviembre, a través de un fuerte operativo coordinado por las fuerzas federales y estatales

Sheinbaum niega persecución política contra Edson Andrade "México es un país libre"
Nacional / México

Sheinbaum niega persecución política contra Edson Andrade "México es un país libre"

Noviembre 21, 2025

El joven influencer recientemente aseguró en sus redes sociales que fue "expuesto" y perseguido por el gobierno federal, por lo que dejó el país

Sheinbaum minimiza baja convocatoria de la marcha de la Generación Z
Nacional / México

Sheinbaum minimiza baja convocatoria de la marcha de la Generación Z

Noviembre 21, 2025

Tras la marcha de la Generación Z, Sheinbaum aseguró que en México se garantiza la libertad de expresión y negó persecuciones políticas