Detienen a siete guardaespaldas del alcalde Carlos Manzo en Michoacán

Este viernes 21 de noviembre, la Fiscalía General del Estado de Michoacán detuvo a siete escoltas que acompañaban al alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, la noche en que fue asesinado durante las celebraciones del Día de Muertos, el pasado 1 de noviembre.

Las detenciones se realizaron cerca de las 12:30 horas en la Casa de la Cultura del ayuntamiento, ubicada en el Centro de la ciudad, donde el presidente municipal había instalado sus oficinas de trabajo.

DETIENEN A SIETE ESCOLTAS DEL ALCALDE CARLOS MANZO

Los siete policías municipales, quienes fungían como el primer círculo de seguridad de Manzo, fueron aprehendidos por agentes de la Fiscalía en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina.

Posteriormente, fueron trasladados al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", en Morelia, donde serán presentados ante un juez.

?? Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 21, 2025

De acuerdo con la Fiscalía, los servidores públicos enfrentan acusaciones por su probable participación en el delito de homicidio calificado "en comisión por omisión", relacionado con el propio asesinato del alcalde. La dependencia explicó que los escoltas son investigados por abatir a Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el adolescente de 17 años que disparó contra Manzo, cuando este ya había sido sometido e inmovilizado.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, habían confirmado previamente que los guardaespaldas estaban bajo investigación.

"Al homicida lo detienen y momentos después hay forcejeo y un solo disparo que lo abate", comentó Bedolla. Por su parte, Harfuch detalló el 11 de noviembre que los escoltas no se encontraban entonces detenidos, pero sí localizados y obligados a declarar conforme avanzaba la investigación.

La muerte del adolescente complicó inicialmente las indagatorias, pues las autoridades tardaron varios días en identificarlo. La Fiscalía difundió imágenes de sus tatuajes hasta confirmar que se trataba de un joven originario de Paracho, desaparecido desde una semana antes del ataque. Tras identificarlo, los investigadores lograron ubicar a dos presuntos cómplices, Fernando Josué "N" y Ramiro "N", quienes finalmente aparecieron asesinados en una carretera.

Un escolta había confesado haber disparado contra Ubaldo cuando este ya no representaba una amenaza. Además, el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, informó que Manzo había elegido personalmente a su equipo de seguridad municipal, mientras que la Guardia Nacional solo brindaba vigilancia periférica.

Esta serie de detenciones ocurre en paralelo a otro golpe en la investigación: la captura de Jorge Armando Gómez Sánchez, alias "El Licenciado", identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y presunto autor intelectual del asesinato del alcalde.