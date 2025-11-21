  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Sheinbaum minimiza baja convocatoria de la marcha de la Generación Z

Tras la marcha de la Generación Z, Sheinbaum aseguró que en México se garantiza la libertad de expresión y negó persecuciones políticas

Nov. 21, 2025
Sheinbaum minimiza baja convocatoria de la marcha de la Generación Z

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, restó importancia a la baja participación registrada en la marcha del 20 de noviembre convocada por integrantes de la llamada Generación Z en la Ciudad de México, y aseguró que su gobierno no persigue a nadie por sus ideas políticas.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 21 de noviembre, desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que, de acuerdo con los reportes recibidos, la movilización tuvo una escasa convocatoria.

SHEINBAUM MINIMIZA BAJA CONVOCATORIA DE LA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z

"Muy poca gente. ¿Por qué? Porque se estuvo informando y también quien convocó a las manifestaciones", comentó al reiterar que su administración garantiza la libertad de expresión y de manifestación en el país. "En México hay libertad de manifestación, de comunicación y de todo", agregó.

Sheinbaum aprovechó para responder a un joven que declaró sentirse perseguido por el gobierno:

"Nunca se va a perseguir a nadie. (...) No perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada, nada, nada. Es libre. Incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad", afirmó.

Sobre las acusaciones que apuntan a que estas marchas serían impulsadas por grupos de derecha para desestabilizar al país rumbo al Mundial 2026, la presidenta citó declaraciones del panista Jorge Romero Herrera, a quien atribuyó la confirmación de que existe una estrategia detrás de estas movilizaciones.

"Él lo dijo abiertamente. No se debe apostar nunca a la violencia cuando vivimos en un país libre", expresó.

Finalmente, Sheinbaum señaló que se busca proyectar que existe una generación de jóvenes contraria al gobierno, pero que la marcha demostraba lo contrario:

"Quieren mostrar que es una generación de jóvenes que están en contra del gobierno y ayer se demostró que no. Van a ir saliendo poco a poco, son cosas que no se tienen que esconder", afirmó.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Claudia Sheinbaum celebra la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
Nacional / México

Claudia Sheinbaum celebra la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025

Noviembre 21, 2025

La celebración por el cuarto título de belleza para México llegó a la Mañanera; la presidenta destacó la fortaleza y autenticidad de la tabasqueña

Invierno a la vista: ¿Racionarán el gas LP en estos estados de la república? Te decimos
Nacional / México

Invierno a la vista: ¿Racionarán el gas LP en estos estados de la república? Te decimos

Noviembre 20, 2025

Existe preocupación entre el gremio por un posible desabasto; en caso de que se dé, habrá que racionar en algunas zonas del país

SCJN aclara que trabajadores del IMSS no pueden recibir doble pensión
Nacional / México

SCJN aclara que trabajadores del IMSS no pueden recibir doble pensión

Noviembre 20, 2025

La decisión fue emitida por la Segunda Sala y ahora se convierte en un criterio obligatorio para todos los tribunales del país