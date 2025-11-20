  • 24° C
Nacional / México

Invierno a la vista: ¿Racionarán el gas LP en estos estados de la república? Te decimos

Existe preocupación entre el gremio por un posible desabasto; en caso de que se dé, habrá que racionar en algunas zonas del país

Nov. 20, 2025
Invierno a la vista: ¿Racionarán el gas LP en estos estados de la república? Te decimos

La temporada de frío está iniciando, por lo que contar con combustible para generar calor es importante, en especial cuando se trata de la cocina.

Así las cosas, en plena entrada del invierno se presenta un fenómeno durante varios días: el racionamiento del gas LP, lo que ha provocado preocupación en la población, ya que las zonas donde escaseará es donde el clima frío es extremo.

imagen-cuerpo

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas), se trabaja a marchas forzadas en medio de cambios logísticos para que no se dé el desabasto.

Además, se informó que esos cinco estados de la república son: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Así las cosas, de acuerdo con Rocío Robles, presidenta de Amexgas, desabasto como tal no habrá, sino que el combustible será racionado por unos días, pues Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene retrasos en las entregas, derivados de problemas en su infraestructura y logística.

imagen-cuerpo

Por ello, el racionamiento de gas LP se realizaría en los siguientes 15 días; es decir, del 13 al 29 de noviembre.

Respecto a esta situación, Pemex aseguró que el suministro de gas está garantizado en todo el territorio nacional.

Edel Osuna
