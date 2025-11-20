Hermano de AMLO evita responder sobre sus 13 ranchos: "Ese es otro asunto"

José Ramiro López Obrador, hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, evitó responder preguntas sobre la propiedad de sus 13 ranchos durante su comparecencia en el Congreso de Tabasco por la glosa del informe estatal. El funcionario afirmó que el tema de su patrimonio "no correspondía" al Poder Legislativo en ese contexto.

Durante la sesión, López Obrador señaló que su participación estaba limitada a informar sobre las actividades de la Secretaría de Gobierno y que cualquier señalamiento relacionado con sus bienes debía dirigirse a la Secretaría de Anticorrupción.

Ante los cuestionamientos de la prensa reiteró que la posesión de sus ranchos "era otro asunto" ajeno a la comparecencia.

¿CUÁNTO VALE EL PATRIMONIO DE JOSÉ RAMIRO LÓPEZ OBRADOR?

La polémica se intensificó luego de que el funcionario confirmara públicamente que posee 13 ranchos y 694 cabezas de ganado en Tabasco.

Según sus declaraciones, todas las propiedades fueron adquiridas con recursos propios y se encuentran debidamente registradas ante las autoridades.

El valor estimado de su patrimonio rural asciende a más de 6.9 millones de pesos, de acuerdo con cifras declaradas oficialmente. José Ramiro aseguró que las críticas provienen de intereses políticos y mediáticos, acusando a algunos medios de "agrandar" la información.

Afirmó que sus bienes son fruto de su trabajo en la ganadería y agricultura en Macuspana, Tabasco.

Lo de los ranchos "es otro asunto", nada tiene que ver con los temas de la Secretaría de Gobierno, responde José Ramiro López Obrador.



Un reportero le preguntó qué pensaba sobre que la oposición no lo cuestionó "fuerte", como había anticipado, durante su comparecencia ante... pic.twitter.com/jIcDtdr68w — Azucena Uresti (@azucenau) November 20, 2025

¿CÓMO ADQUIRIÓ LOS RANCHOS?

El hermano de AMLO explicó que la compra de sus propiedades fue un proceso gradual. Detalló que inició en 2010 con una pequeña parcela, desde la cual comenzó sus actividades de cría de ganado y producción de alimentos.

Nueve de sus ranchos fueron adquiridos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, mientras que los restantes corresponden a compras previas.