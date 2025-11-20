  • 24° C
Nacional / México

Detienen a segundo implicado en el asesinato de Carlos Manzo: avanza investigación federal

De acuerdo a las autoridades, el hecho se iba a consumar el 30 de octubre cuando el alcalde de Uruapan estaba en una gasolinera, pero el plan fracasó

Nov. 20, 2025
La aprehensión se suma a otras diligencias que continúan abiertas.

Autoridades federales detuvieron a un nuevo implicado en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido durante el Festival de Velas. Con esta captura suman ya dos detenidos vinculados directamente al homicidio, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario detalló que el detenido habría ayudado a escapar a uno de los sicarios involucrados, trasladándolo en un taxi tras el ataque.

La aprehensión se suma a otras diligencias que continúan abiertas, aunque Harfuch evitó precisar el número total de participantes para no entorpecer la investigación en curso.

El secretario reveló además que el crimen se intentó días antes del asesinato. El 30 de octubre, una célula delictiva localizó al alcalde en una gasolinera con la intención de ejecutarlo, pero el plan fracasó. Como consecuencia, los sicarios recibieron un castigo interno por parte de su propio grupo criminal.

HUBO PRESIONES PARA LLEVAR A CABO EL ASESINATO

Las investigaciones apuntan a que el 1 de noviembre, un hombre identificado como "el Licenciado" presionó a tres jóvenes sicarios para llevar a cabo el homicidio sin importar que Manzo estuviera acompañado en el evento público.

Víctor Manuel, de 17 años, fue quien disparó contra el edil durante el Festival de las Velas. El menor fue sometido en el lugar y posteriormente murió.

Los otros dos atacantes, Fernando Josué N. y Ramiro N., lograron huir inicialmente, pero sus cuerpos fueron hallados el 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan–Paracho. El celular de Ramiro permitió establecer que "el Licenciado" fungió como líder operativo de la ejecución, vinculada a una célula afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Jorge Armando N., "el Licenciado", fue detenido en la colonia Centro de Morelia. Tras su captura, la Fiscalía General del Estado realizó un operativo en su domicilio, donde aseguró diversos indicios que fortalecen la línea de investigación.

Las autoridades federales anticiparon que continuarán las detenciones conforme avancen las indagatorias para esclarecer por completo el asesinato del alcalde Carlos Manzo.

César Leyva
