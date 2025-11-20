Sheinbaum encabeza desfile por el 115 aniversario de la Revolución Mexicana con gran operativo de seguridad

Este jueves 20 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el desfile conmemorativo por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, una ceremonia marcada no solo por su carga histórica.

Desde temprano, Sheinbaum realizó el izamiento de la Bandera Monumental en compañía del general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y del almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina.

PASE DE LISTA COMO COMANDANTA SUPREMA

Acto seguido, pasó revista a miles de elementos de las Fuerzas Armadas que participaron en el desfile, reafirmando su papel como comandanta suprema.

En su mensaje, la mandataria recordó que la Revolución Mexicana fue un movimiento que rechazó de manera contundente la injusticia y puso fin a los 34 años de dictadura porfirista.

La mandataria también destacó que esta gesta histórica reivindicó derechos sociales, la soberanía nacional, el derecho al voto y la recuperación de recursos estratégicos para el país.

Subrayó, además, que uno de los pilares centrales de esa lucha fue enfrentar la censura, el autoritarismo y la falta de libertades, haciendo referencia al Plan de San Luis, documento clave impulsado por Francisco I. Madero.

DESPLIEGUE DE SEGURIDAD POR SEGUNDA MARCHA GEN Z

El ambiente en el Centro Histórico fue distinto al de otros años. A las primeras horas, un amplio despliegue policial rodeaba las calles aledañas al Zócalo, motivado por la convocatoria en redes sociales para la segunda marcha de la Generación Z.

Esto llevó a que, por primera vez en años, la ruta del desfile fuera acortada, concluyendo en el Monumento a la Revolución en lugar de Campo Marte. La medida fue adoptada para garantizar orden y seguridad sin comprometer la solemnidad del acto.

Aun así, miles de ciudadanos y turistas se dieron cita para presenciar el paso de unidades militares, bandas de guerra y cuerpos de seguridad que homenajearon los ideales de libertad, justicia y participación ciudadana que marcaron la Revolución.

Bajo un cielo despejado, el desfile transcurrió con disciplina y precisión, mientras la presidenta saludaba a las formaciones con un gesto sobrio y respetuoso.

El evento concluyó con un llamado a la unidad y a reconocer que los principios de aquel movimiento siguen presentes en la vida democrática del país.

"La Revolución Mexicana es una de las grandes transformaciones del siglo XX y cimentó el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes", afirmó Sheinbaum, remarcando la vigencia de ese legado histórico.