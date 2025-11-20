Sheinbaum suspende la Mañanera del Pueblo este 20 de noviembre por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana

A través de sus redes sociales oficiales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó la noche de este miércoles que este 20 de noviembre de 2025 no se realizará la habitual conferencia matutina conocida como "Mañanera del Pueblo", debido a las actividades conmemorativas por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana.

Este jueves 20 de noviembre no habrá #MañaneraDelPueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo. pic.twitter.com/VVBvYCqR1t — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 20, 2025

La mandataria detalló directamente el motivo de la suspensión y el horario del acto oficial que encabezará: "Este jueves 20 de noviembre no habrá Mañanera Del Pueblo. A las 10:00 am encabezaremos el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana; sigue la transmisión en vivo", escribió en sus cuentas verificadas.

Con este mensaje dejó claro que la ceremonia cívica será la prioridad del día, en una fecha que tradicionalmente concentra actividades oficiales, desfiles y ajustes a la movilidad en el centro de la capital.

DESFILE POR EL 115 ANIVERSARIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

De cara a la conmemoración, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer que el desfile cívico-militar arrancará puntualmente a las 10:00 horas y tendrá una ruta distinta a la de años recientes.

El recorrido iniciará en el Zócalo capitalino, avanzará por 5 de Mayo, seguirá por Eje Central, continuará por Avenida Juárez y concluirá frente al Monumento a la Revolución.

Las autoridades señalaron que estos ajustes buscan mejorar la logística del evento y distribuir mejor al público en zonas estratégicas para observar el paso de los contingentes.

Sin embargo, también implicarán afectaciones viales y cambios operativos en el transporte público, especialmente en las Líneas 4, 7 y 3 del Metrobús, cuyos tramos coinciden con la zona del recorrido.

SEGUNDA MARCHA DE LA GENERACIÓN Z

A la complejidad del operativo se suma que, casi a la misma hora, se realizará la segunda movilización de la llamada Generación Z, movimiento juvenil que se organiza principalmente desde redes sociales.

Bajo el lema "Mexicanos al grito de guerra", los convocantes llamaron a reunirse este 20 de noviembre a las 11:00 horas en el Ángel de la Independencia, para marchar rumbo al Zócalo capitalino.

La coincidencia entre el desfile oficial y la movilización juvenil podría generar mayor concentración de personas en corredores clave del Centro Histórico y Paseo de la Reforma, así como retrasos adicionales en la circulación.

Con este panorama, la suspensión de la Mañanera del Pueblo responde no solo a la agenda oficial de la Presidencia, sino también a la operación logística que demandará un día con múltiples eventos simultáneos en la Ciudad de México.