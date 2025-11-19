  • 24° C
Nacional / México

Durango aprueba la Ley Nicole: prohíben cirugías estéticas en menores

La iniciativa surge tras la muerte de una adolescente de 14 años que falleció presuntamente por complicaciones derivadas de una intervención estética

Nov. 19, 2025
Las penas van de seis a ocho años de cárcel.
El Congreso de Durango aprobó la llamada Ley Nicole, una reforma que prohíbe las cirugías estéticas en menores de edad y establece sanciones penales y administrativas para quienes las practiquen.

La iniciativa surge tras la muerte de Paloma Nicole, una adolescente de 14 años que falleció presuntamente por complicaciones derivadas de una intervención estética realizada sin autorización de su padre.

La nueva legislación contempla penas de seis a ocho años de cárcel para los médicos que realicen procedimientos de este tipo a menores, además de multas dirigidas a clínicas y hospitales que permitan estas prácticas.

Asimismo, los padres o tutores que participen, autoricen o faciliten las cirugías serán considerados responsables y podrían enfrentar cargos penales.

El caso de Paloma Nicole conmocionó al estado luego de que su padre, Carlos Arellano, denunciara los hechos ante la Fiscalía General del Estado. Tras solicitar una necropsia, afirmó que al ver el cuerpo de su hija notó implantes y cicatrices, lo que confirmó que se sometió a una cirugía estética sin su consentimiento.

imagen-cuerpo

INVESTIGAN OMISIÓN DE CUIDADOS

La titular de la FGE, Yadira de la Garza, informó que la necropsia reveló un edema cerebral y complicaciones pulmonares, aunque se espera un dictamen patológico para determinar la causa final de la muerte.

De momento, se investiga una posible omisión de cuidados por parte de la madre, además de una presunta mala praxis del cirujano, lo que podría derivar en el delito de homicidio culposo.

La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) confirmó que solicitó la suspensión provisional del cirujano involucrado mientras avanzan las indagatorias.

Con la aprobación de la Ley Nicole, Durango busca reforzar la protección de niños y adolescentes frente a cirugías estéticas que pueden resultar altamente riesgosas y, en casos como este, fatales.

César Leyva
César Leyva
