Sacerdote Ernesto Baltazar salía con mujer acusada de su asesinato

El trágico asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández, cuyo cuerpo fue hallado en un canal de aguas negras en Nextlalpan, Estado de México, ha revelado una trama que involucra a un grupo conocido como las "goteras".

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ Edomex) apuntan a que el párroco, quien según los primeros informes asistía a fiestas y consumía alcohol, fue víctima de un plan orquestado para robarle.

EL ENGAÑO Y VÍNCULO CON FÁTIMA "N"

Una de las claves del caso es la detención de Fátima "N", quien ha declarado haber mantenido una relación de un año con el sacerdote.

Su testimonio detalla que el 29 de octubre se reunieron en el Hotel Bikos de Tultitlán para ingerir bebidas alcohólicas. El objetivo, según Fátima, era despojarlo de sus pertenencias tras administrarle gotas de clonazepam para someterlo.

Tras el encuentro inicial, Fátima llevó al párroco a un departamento en la Unidad Habitacional Morelos, donde ya se encontraba Brandon Jonathan "N".

INTENTO DE ROBO QUE TERMINÓ EN HOMICIDIO

Aunque la intención inicial era el robo, la situación se salió de control. Las autoridades indican que el plan escaló a violencia cuando la dosis del somnífero se excedió y el sacerdote despertó.

Presuntamente, Brandon Jonathan reaccionó de forma violenta, agrediendo al sacerdote con objetos contundentes como un bate y un martillo, provocándole lesiones mortales. Posteriormente, María "N", pareja de Brandon, habría ayudado en la limpieza de la escena.

El cuerpo de Ernesto Baltazar fue envuelto y amarrado, siendo abandonado el 30 de octubre en un canal de aguas negras en Nextlalpan, donde fue encontrado el 11 de noviembre en avanzado estado de descomposición.

La FGJEM sostiene que los tres detenidos actuaron de manera "dolosa, conjunta y planificada". Las autoridades continúan investigando el uso del vehículo del sacerdote, captado rumbo a Hidalgo.