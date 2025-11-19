¿Habrá desfile del 20 de noviembre en la Ciudad de México? Esto se sabe

Luego de que se manejaran versiones de que el desfile cívico-militar del 20 de noviembre en honor al aniversario de la Revolución Mexicana podría cancelarse por marchas en la Ciudad de México, este día se confirmó que el evento sí se llevará a cabo y que además ofrecerá este año una experiencia especialmente visual y didáctica para las infancias.

Así lo adelantaron el coronel de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Rodolfo Blancas Osorio, y el mayor de Caballería, Florentino Duarte Ortuño, quienes detallaron que el evento combinará tradición, historia y entretenimiento familiar.

El recorrido tendrá un enfoque pedagógico y estará guiado por la narración de un “abuelo”, representado por un elemento del Ejército, que explicará a su nieta los hechos más relevantes de la Revolución Mexicana.

De acuerdo con las autoridades, el desfile se dividirá en un acto protocolario con los honores a la Bandera y una serie de escenificaciones históricas que incluirán vestuarios detallados, caracterización profesional y un ballet folclórico.

Todo ello está diseñado para ofrecer una experiencia visual atractiva para personas de todas las edades, aunque con especial énfasis en los niños.

NOVEDADES EN EL DESFILE

Este año participarán seis contingentes que recrearán pasajes como la promulgación del Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la Columna de la Legalidad. También se presentará un contingente del Ejército moderno, conformado por Fuerzas Especiales, paracaidistas y personal de atención a emergencias.

A ello se sumarán carros temáticos dedicados a figuras emblemáticas como Felipe Ángeles y Francisco Villa, además de la formación de un mapa humano de la República Mexicana.

En total, tomarán parte más de dos mil 800 efectivos militares, decenas de niños, casi 500 caballos, aves entrenadas, generales retirados, artillería y diversos vehículos antiguos, lo que promete un despliegue histórico y cultural de gran magnitud.

¿A QUÉ HORA Y DÓNDE VER EL DESFILE?

El desfile comenzará a las 10:00 horas del 20 de noviembre en el Zócalo capitalino y avanzará por Avenida 5 de Mayo, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y Avenida de la República, para concluir en el Monumento a la Revolución.

Al finalizar, la locomotora Petra Herrera y los carros alegóricos permanecerán en el Zócalo para que las familias puedan tomarse fotografías y convivir con los elementos utilizados en esta celebración nacional.