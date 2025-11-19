Omar García Harfuch revela detalles del autor intelectual del asesinato de Carlos Mazo

Autoridades federales y estatales informaron importantes avances en la investigación del homicidio del alcalde Carlos Manzo, logrando la captura de uno de los principales responsables.

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, este martes se dieron a conocer nuevos detalles sobre la indagatoria del asesinato de Carlos Manzo. De acuerdo con autoridades federales y la Fiscalía de Michoacán, un trabajo conjunto de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento operativo permitió identificar y detener a Jorge Armando "N", conocido como "El Licenciado".

Las autoridades lo señalan como uno de los autores intelectuales del ataque y líder de la célula criminal que habría planeado la agresión.

CÓMO OPERABA LA CÉLULA CRIMINAL

Durante la investigación se confirmó que Jorge Armando "N" coordinaba a los integrantes del grupo delictivo mediante una aplicación de mensajería cifrada. Desde ahí enviaba órdenes para vigilar los movimientos del alcalde, seguir su ruta y finalmente ejecutar el atentado.

Además, se informó que dos hombres vinculados a esta misma célula, identificados como Fernando Josué "N" y Ramiro "N", fueron encontrados sin vida en la carretera Uruapan–Paracho. Las autoridades sospechan que su muerte podría estar relacionada con un intento por frenar el avance de las investigaciones.

Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein hoy informamos avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, donde gracias a un trabajo coordinado con la @FiscaliaMich y el @GabSeguridadMX se realizaron labores de inteligencia, análisis de cámaras y seguimiento... pic.twitter.com/AfScKExb5H — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 19, 2025

COMPROMISO PARA ESCLARECER EL CRIMEN

El gobierno federal reiteró que, por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum, se ha brindado todo el apoyo para esclarecer el homicidio. Las instituciones de seguridad aseguraron que continuarán trabajando de manera conjunta hasta detener a todos los involucrados y desarticular por completo las redes criminales que operan en Michoacán.