Edson Andrade denuncia "persecución política" y revela que deja México por su seguridad

El joven Edson Andrade, conocido por su participación como una de las voces visibles en la marcha de la llamada "Generación Z", aseguró a través de un video en sus redes sociales que abandonará México por motivos de seguridad.

Su declaración surge un día después de que se difundieran documentos que presuntamente lo vinculan con pagos del Partido Acción Nacional (PAN) para impulsar la movilización juvenil en redes sociales, información expuesta por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde.

VIDEO DE EDSON ANDRADE

La persecución de la presidenta @Claudiashein en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy me veo obligado a abandonar mi hogar...y mi país.



Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo... pic.twitter.com/611du1vFnc — Edson Andrade (@EdsonAndradeL) November 19, 2025

En su mensaje, Andrade afirmó que atraviesa una situación que, según su versión, lo coloca en riesgo directo. Aseguró que identificó amenazas hacia su integridad y denunció una supuesta persecución política en su contra.

"La persecución de la presidenta en mi contra ha llegado tan lejos que, para cuidar mi seguridad, hoy me veo obligado a abandonar mi hogar... y mi país", expresó con tono serio, insistiendo en que la difusión de sus datos personales agravó su situación.

El joven también acusó que se exhibió su dirección y otra información privada, lo cual, a su decir, incrementa el peligro al que estaría expuesto.

"Exhibieron mi dirección, mis datos personales y crearon la narrativa de que tengo millones en mis cuentas", declaró, asegurando que esta exposición generó un ambiente hostil y una campaña de desprestigio en su contra.

Edson Andrade ganó notoriedad en plataformas digitales luego de su participación en la marcha de la Generación Z, una movilización que tomó fuerza en redes sociales y reunió principalmente a jóvenes en la Ciudad de México, desencadenando reacciones y debates sobre la participación política de las nuevas generaciones.

PUBLICAN DOCUMENTOS DE PAGOS A ANDRADE PARA PROMOVER MARCHA GEN Z

El martes 18 de noviembre, Luisa Alcalde difundió documentos que, asegura, muestran un contrato entre el PAN y Andrade por más de 2 millones de pesos, correspondiente a febrero de 2025, para servicios de estrategia digital y gestión de redes.

La dirigente de Morena sostuvo que este documento contradice la narrativa de que el joven actuó únicamente como participante espontáneo del movimiento.

Hasta el momento, Andrade no ha ofrecido una respuesta directa sobre el contrato revelado. En redes sociales, su decisión de dejar el país generó una ola de reacciones encontradas.

Mientras algunos usuarios manifestaron solidaridad con él y denunciaron el riesgo que implica exponer información personal, otros exigieron claridad sobre el origen del financiamiento y su verdadero papel en la marcha de la Generación Z.