"Me expuso en un país donde matan jóvenes": Tiktoker acusa a Sheinbaum por mostrar su imagen en la Mañanera

Edson Andrade, usuario de TikTok y uno de los principales exhibidos en la conferencia matutina de Palacio Nacional como presunto convocante de la marcha de la "Generación Z", lanzó un fuerte reclamo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la responsabilizó directamente por cualquier incidente que pudiera afectar su integridad física.

Su nombre, fotografías y perfil de redes sociales fueron mostrados públicamente durante la presentación encabezada por Miguel Elorza Vásquez, coordinador de Infodemia, quien lo vinculó con el PRI al describirlo como excandidato a concejal.

¿QUÉ DIJO EDSON ANDRADE SOBRE SHEINBAUM?

Andrade respondió con un video de poco más de un minuto en TikTok, donde expresó su temor y condenó el uso de recursos del Estado para investigar a jóvenes críticos:

"Ella me expuso en un país donde el crimen calla las voces que lo denuncian", afirmó, recordando casos recientes de violencia política y la vulnerabilidad de los jóvenes mexicanos.

Reprochó también la contradicción entre el discurso oficial sobre democracia y la práctica de exhibir públicamente a ciudadanos: "¿Cuándo ha visto usted democracia que ponga en el paredón la foto de las personas que se manifiestan?".

El joven exigió que los recursos utilizados para rastrear perfiles de redes sociales se dirijan a combatir al crimen organizado y a localizar a los miles de desaparecidos del país.

JÓVENES SEÑALADOS EN LA CONFERENCIA DENUNCIAN EXPOSICIÓN

"Ojalá usara el tiempo que dedica a investigar a jóvenes críticos para investigar a los criminales", reclamó, reiterando que cualquier daño a su persona será responsabilidad de la presidenta.

Tras el pronunciamiento de Andrade, otros jóvenes mencionados en la conferencia también denunciaron sentirse perseguidos y expuestos por el gobierno.

Entre ellos, Fidel De Samaniego acusó a la administración federal de criminalizar a su generación, la cual, dijo, "está pagando con su vida los fracasos de su gobierno". El joven declaró temer por su vida y la de su familia, y responsabilizó igualmente a Sheinbaum de cualquier agresión.

Usuarios señalados como Miguel de Samaniego y otros perfiles difundidos insistieron en que la presentación oficial buscó desacreditar un movimiento que, según ellos, sí es orgánico y responde al hartazgo de los jóvenes frente a la violencia y la crisis de seguridad del país.

En conjunto, los jóvenes exigieron al gobierno frenar el uso de la exposición pública como herramienta política y atender las verdaderas urgencias del país: seguridad, justicia y protección a quienes se atreven a alzar la voz.