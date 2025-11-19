Circula versión extraoficial sobre presunta detención del creador de contenido "Cocinando a la Periqué" en Hermosillo

En redes sociales comenzó a circular la noche de este miércoles una versión extraoficial que asegura que el creador de contenido gastronómico conocido como "Cocinando a la Periqué" habría sido detenido y presuntamente vinculado a un grupo delictivo que opera en la región. Hasta el momento, ninguna autoridad estatal o municipal ha confirmado la información.

La publicación viral señala que al creador, conocido por compartir recetas y promover la gastronomía y cultura sonorense, se le estaría relacionado con el grupo denominado "Jalisco Mata Salas" y con los hechos relacionados con el asesinato de un policía municipal ocurrido recientemente en el sur de Hermosillo. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones cuenta con respaldo oficial.

UN CREADOR DEDICADO A LA GASTRONOMÍA SONORENSE

El joven conocido como "Cocinando a la Periqué", quien tiene más de 4 millones de seguidores en Facebook, ha ganado popularidad por sus videos de cocina tradicional, donde presenta platillos, recetas y elementos culturales del estado. En todas sus publicaciones se muestra únicamente realizando contenido culinario.

Hasta el momento no existe información oficial que lo vincule a actividades delictivas, por lo que esta versión permanece únicamente como un rumor no corroborado.

AUTORIDADES NO HAN EMITIDO POSTURA

Ni la Fiscalía de Sonora ni el Gobierno del Estado han informado sobre alguna detención relacionada con el creador de contenido, ni han confirmado la existencia de investigaciones en su contra.

Se espera que en las próximas horas las autoridades aclaren la situación y confirmen o desmientan la veracidad de los reportes difundidos en redes sociales.