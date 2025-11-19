  • 24° C
Nacional / México

PAN reconoce contrato con Edson Andrade, pero afirma que no es por actividades políticas

El partido dijo que la publicación del documento y los datos personales de Andrade constituye una violación a la privacidad y un acto de persecución

Nov. 19, 2025
La polémica se desató cuando Morena dio a conocer el contrato del joven que convocó a la marcha del 15 de noviembre.
El Partido Acción Nacional (PAN) admitió que Edson Andrade Lemus mantiene un contrato vigente con su comité en la Ciudad de México, aunque aclaró que el acuerdo corresponde a servicios técnicos y no a labores políticas ni de movilización.

El dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, confirmó el vínculo laboral luego de que Morena revelara el documento y acusara que la oposición habría financiado con él la marcha de la Generación Z.

Romero respondió que esa versión es falsa y que el contrato, según dijo, lleva un año en operación y se destina a actividades de producción de contenido institucional.

PAN: EL CONTRATO NO TIENE RELACIÓN CON MARCHAS

De acuerdo con Romero Herrera, el trabajo de Andrade no guarda ninguna relación con la convocatoria del 15 de noviembre y sostuvo que el joven "también tiene contratos con otras instituciones, incluidas figuras de Morena".

El partido subrayó que la publicación del documento y los datos personales de Andrade constituye una violación a la privacidad y un acto de persecución contra jóvenes que participaron en la manifestación.

ANDRADE DENUNCIA PERSECUCIÓN Y DEJA EL PAÍS

Tras la exhibición del contrato, Edson Andrade aseguró que tuvo que abandonar México por motivos de seguridad. Sostuvo que el acuerdo con el PAN es exclusivamente técnico y rechazó que existan depósitos millonarios o tareas políticas involucradas.

César Leyva
César Leyva
