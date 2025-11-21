Sheinbaum niega persecución política contra Edson Andrade "México es un país libre"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó categóricamente que su administración esté llevando a cabo algún tipo de persecución política contra el tiktoker Edson Andrade.

EDSON ANDRADE DENUNCIA PERSECUCIÓN POLÍTICA

El joven creador de contenido recientemente aseguró en sus redes sociales que fue "expuesto" y perseguido por el gobierno federal y que, debido a ello, decidió salir del país por temor a represalias.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, Sheinbaum respondió directamente a las declaraciones del joven creador de contenido, quien afirmó que su nombre y datos personales fueron exhibidos públicamente, por estar vinculado con las marchas de la "Generación Z", movimiento que convocó dos manifestaciones en protesta por la inseguridad y la violencia que enfrenta el país.

La mandataria negó de manera tajante las acusaciones y reiteró que en México no se persigue a nadie por sus ideas políticas, su activismo o lo que exprese en redes sociales.

"Aquí jamás se persigue a nadie. Un chico estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo; nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas, por lo que comunica, por lo que dice. Nada, nada, nada", sostuvo.

Añadió que, si una persona considera que está en riesgo, se realiza un análisis correspondiente y se brinda protección cuando es necesario, insistiendo en que "México es un país libre".

PUBLICAN DOCUMENTOS QUE VINCULAN A EDSON ANDRADE CON EL PAN

El caso escaló luego de que él mismo denunciara en un video que fue mencionado durante la mañanera y que la dirigente nacional de Morena, Luisa Andrade, filtró documentos que presuntamente lo vincularían con pagos mensuales de alrededor de 2 millones de pesos para impulsar las movilizaciones de la Generación Z.

Según el tiktoker, dicha filtración puso en riesgo su integridad, provocando que dejara el país para resguardar su seguridad.

En su mensaje, Andrade aseguró que está siendo víctima de una "persecución política" por señalar lo que considera abusos del gobierno federal.

No obstante, la presidenta calificó esas afirmaciones como equivocadas y señaló que la baja asistencia en la segunda marcha del 20 de noviembre demuestra, a su juicio, que "la gente ya se informó" sobre las intenciones detrás de dichas movilizaciones.