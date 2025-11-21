  • 24° C
Nacional / México

Niña muere atropellada por su mamá; los hechos en Tamaulipas

La señora, que sufre de epilepsia, tuvo una crisis, por lo que fue llevada al hospital, donde quedó bajo resguardo policial

Nov. 21, 2025
Ni por asomo alguna persona que se precie de ser padre o madre quisiera estar en los zapatos de una mujer tamaulipeca, quien cuando conducía su camioneta atropelló y mató a su propia hija de un casi dos años de edad.

Los lamentables hechos ocurrieron al filo del mediodía de este viernes 21 de noviembre al poniente de la ciudad de Nuevo Laredo, en la colonia 150 Aniversario, en el cruce de María del Carmen Galván de Garza y Raúl Madero.

Ahí, Nancy “N” se encaminó a subir a su carro, una Mazda CX9, pero no se dio cuenta de que la pequeña la seguía; encendió el carro y le puso en marcha hacia el frente, sin darse cuenta que estaba embistiendo a su nena.

El vehículo derribó a la pequeñita y las llantas del Mazda pasaron por encima de su cabeza, provocándole una muerte instantánea.

De inmediato se notificó tanto a paramédicos de Protección Civil, como a Bomberos neolaredenses atendieron el reporte del trágico percance; sin embargo, cuando llegaron anda pudieron hacer, ya que la niñita había fallecido.

Respecto a Nancy, madre de la pequeña y quien padece de epilepsia, fue tan fuerte el impacto emocional de haber matado accidentalmente a su hija, que sufrió una crisis y tuvo que ser hospitalizada y bajo custodia.

Efectivos de la Guardia Estatal resguardaron la zona, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) efectuó las indagatorias correspondientes.

Edel Osuna
