Carlos Emilio, joven desaparecido en bar de Mazatlán, salió del lugar acompañado de 2 hombres

A un mes de su desaparición, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) informó nuevos avances en el caso de Carlos Emilio Galván Valenzuela, el joven duranguense de 21 años del que se perdió su rastro después de ingresar al baño del bar Terraza Valentino, en Mazatlán. De acuerdo con la institución, las cámaras del establecimiento muestran que el joven abandonó el lugar sin signos de coacción.

El vicefiscal de la Zona Sur, Isaac Aguayo Roacho, detalló que en las grabaciones se observa a Carlos Emilio “caminar fuera del negocio y posteriormente abordar una camioneta, sin que se aprecie coacción, armas o forcejeos”. Además, subrayó que “no hay evidencia de que la desaparición ocurriera dentro del bar”.

LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA

La Vicefiscalía precisó que ya fueron identificados los vehículos y los rostros de las personas que acompañaban a Galván Valenzuela al momento de salir del lugar. Sin embargo, debido a que las imágenes “no son completamente nítidas”, las autoridades mantienen su enfoque en reconstruir los hechos posteriores a la salida del joven de Terraza Valentino.

El caso provocó también repercusiones en el ámbito gubernamental. Tras conocerse la desaparición, el propietario del bar, Ricardo Velarde Cárdenas, presentó su renuncia como secretario de Economía del Gobierno de Sinaloa, con el propósito de colaborar plenamente con las autoridades, evitar conflictos de interés y garantizar “total transparencia” en el desarrollo de la investigación.