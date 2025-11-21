Jueza niega libertad anticipada a Javier Duarte

Una jueza federal rechazó la solicitud de libertad anticipada presentada por la defensa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien buscaba salir de prisión por presunta buena conducta dentro del penal del Altiplano, donde permanece recluido desde 2018.

Tras concluir la audiencia, la jueza Ángela Zamorano Herrera determinó que Duarte no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, por lo que declaró infundada la petición. Señaló que el exmandatario incumple dos de los siete criterios necesarios para obtener este beneficio, entre ellos uno fundamental: no estar sujeto a otros procesos judiciales.

Actualmente, Duarte enfrenta un proceso pendiente por desaparición forzada en Veracruz, acusado de interferir en una investigación. Aunque previamente se le dictó auto de no vinculación, un tribunal deberá resolver próximamente su situación jurídica.

La sentencia de nueve años de prisión que pesa sobre él concluirá en abril de 2026.

Pablo Campuzano de la Mora, abogado de Javier Duarte, señala que espera una resolución judicial sobre una solicitud de beneficio para Duarte, quien ha cumplido 8 años y 7 meses de una condena de 9 años.



¿POR QUÉ ESTÁ DETENIDO JAVIER DUARTE?

Javier Duarte fue detenido el 15 de abril de 2017 en Panajachel, Guatemala, tras una orden de captura internacional. Durante su administración en Veracruz (2010–2016), la Auditoría Superior de la Federación detectó un desfalco superior a 60 mil millones de pesos.

Las investigaciones revelaron el uso de más de 400 empresas fantasma a través de las cuales se desviaron recursos públicos de áreas clave como salud, educación y desarrollo social. Los delitos imputados incluyeron:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Desvío de fondos públicos

Duarte fue extraditado a México en julio de 2017 y, en septiembre de 2018, sentenciado a nueve años de prisión tras aceptar su culpabilidad mediante un procedimiento abreviado. También recibió una inhabilitación para ocupar cargos públicos por el mismo periodo.