Nacional / México

Exalcalde duranguense pasará casi dos años en la cárcel por vender terrenos del Ayuntamiento

La investigación señala que el exmunícipe recibió dinero por la transacción; sin embargo, el dinero no fue informado a la Tesorería

Nov. 23, 2025
Por el delito de peculado, el presidente municipal de San Juan del Río, Durango, Jaime Escajeda Martínez, recibió una sentencia de casi un año; además deberá pagar multa y la reparación del daño.

El peculado es un ilícito en el que un funcionario público se apropia, desvía o usa indebidamente dinero, bienes o recursos que están bajo su administración por motivos de su cargo. Es una forma de corrupción sancionada por la ley.

De acuerdo con la información, la condena de Escajeda Martínez asciende a un año, 11 meses y 29 días de pena privativa de la libertad, así como la multa y una suma de 174 mil pesos como reparación, lo que ya fue restituido.

EL DELITO DE JAIME ESCAJEDA MARTÍNEZ

La investigación del Ministerio Público establece que en 2024, elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción arrestaron al exalcalde por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción, cometidos en agravio del Ayuntamiento de San Juan del Río, mismos que se ejecutaron durante su gestión (2019-2022).

En la indagatoria se estableció que Escajeda Martínez recibió dinero por la venta de terrenos de la Comuna, recursos que no reportó a la Tesorería.

