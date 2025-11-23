  • 24° C
Nacional / México

VIDEO | Primera dama de Caborca se enfrenta con su nuera durante fiestas de Pitiquito

Este episodio ha abierto un debate en la comunidad sobre la responsabilidad pública de los funcionarios y la coherencia entre su vida privada

Nov. 23, 2025
Durante las celebraciones de Pitiquito, Sonora, un incidente protagonizado por Larissa Salazar Contreras, primera dama de Caborca y presidenta del DIF municipal, generó controversia luego de difundirse un video en redes sociales donde se le ve en una fuerte discusión con su nuera.

UN ALTERCADO CAPTADO EN VIDEO

Las imágenes muestran un momento tenso, con gritos, empujones y un evidente descontrol entre las involucradas. De acuerdo con los asistentes, el enfrentamiento habría ocurrido frente al propio alcalde Abraham "Cubano" Mier, lo que añadió mayor atención al caso.

El material, que rápidamente se volvió viral, dejó a muchos sorprendidos por el comportamiento de Salazar Contreras, quien suele ser reconocida públicamente por encabezar programas de apoyo familiar, convivencia pacífica y prevención de la violencia, especialmente contra las mujeres.

INDIGNACIÓN ENTRE LOS ASISTENTES

El altercado no solo tomó por sorpresa a quienes presenciaron el hecho, sino que también provocó indignación entre varios ciudadanos. Para muchos, la actitud mostrada por la primera dama reflejó un claro contraste con el mensaje institucional que ella misma promueve desde el DIF.

Este episodio ha abierto un debate en la comunidad sobre la responsabilidad pública de los funcionarios y la coherencia entre su vida privada y el discurso institucional que representan.

Brayam Chávez
