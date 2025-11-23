  • 24° C
Seguridad mejora para taxistas de Cajeme

Los trabajadores del volante se sienten más seguros con la presencia de seguridad

Nov. 23, 2025
Los taxistas están listos para la temporada alta y se espera que no haya incidentes en el gremio
 La presencia de más

corporaciones de seguridad

en diferentes puntos de

Cajeme

ayuda a que los trabajadores de

taxi

colectivo se sientan más seguros al hacer sus recorridos, además que ya tienen identificados a sus

clientes frecuentes

, lo que ayudó a disminuir los riesgos a lo largo de este año, afirmó el coordinador del transporte de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes del Estado de Sonora (Fesoies),

Adolfo Arias Castillo

.

Reconoció que se ha visto más presencia de las corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, lo cual abona a la tranquilidad de los operadores de taxi en Cajeme y les ayuda a hacer mejor su trabajo.

"Nosotros sí visualizamos a la Guardia Nacional, visualizamos que sí hay apoyo por parte de las corporaciones policiacas, tanto municipales, estatal y federal, ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo y si, nos sentimos un poco más protegidos viéndolo de ese ángulo".

¿Cómo ha mejorado la seguridad para los taxis colectivos en Cajeme?

Arias Castillo dijo que no se han tenido problemas de seguridad en lo que va de este año, lo cual se atribuye, además de más presencia por parte de las corporaciones de seguridad en Cajeme, a que ya tienen sus clientes que se mueven de las colonias al centro y los conocen a todos.  

"Afortunadamente en el rubro de los taxis colectivos no ha pasado nada que se salga de contexto porque casi por lo regular son las mismas personas que trasladamos todos los días de diferentes colonias de Cajeme hacia el centro de Obregón, no la misma hora, pero ya las conocemos, ya las conocemos, ya nos dan confianza y ya saben ellos que carro van a buscar", abundó.

¿Qué papel juegan las corporaciones de seguridad en la tranquilidad de los operadores?

En los últimos meses se ha reforzado la presencia de corporaciones de seguridad en Cajeme, lo que ha permitido que diferentes sectores se sientan más seguros.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


