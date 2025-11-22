Trámites para comercios en 2006 no deben ser onerosos

A partir del próximo año, el Ayuntamiento de Cajeme solicitará a todos los negocios como obligatoria la licencia de funcionamiento, que conlleva varios requisitos y contempla un pago, el cual deberá ser simbólico para que no se considere un trámite únicamente recaudatorio, expuso Gustavo Cárdenas García.

El presidente de la Canaco Ciudad Obregón expresó que este trámite debió hacerse desde siempre para asegurar que los negocios cumplan con todas las medidas de prevención de riesgos; sin embargo, por distintos motivos se había dado la permisividad, y es bueno que se retome.

Para obtener el documento, dijo, se requieren inspecciones en las que se valore el tipo de riesgo que cada negocio o empresa tenga dependiendo de su giro, pero el costo para obtenerlo debe ser algo simbólico además de que este sea ágil, para evitar pérdidas por la tardanza que a veces conlleva este tipo de gestiones.

Mencionó que todo empresario que cuente con locales comerciales debe tener una constancia de zonificación desde su construcción, y ello es de acuerdo con el giro al que se va a destinar el local o edificio; y si el giro o rubro cambia, debe modificarse el documento para estar acorde al nuevo tipo de riesgo.

Ello, porque no es lo mismo un negocio que vende, por ejemplo, teléfonos celulares que uno que vende alimentos preparados y requiere el uso de gas; asimismo, deben ser las dependencias adecuadas al rubro comercial, las que efectúen la revisión, comentó.

Entre los dictámenes, es muy importante el de las instalaciones eléctricas, porque conllevan riesgos importantes cuando no se revisan y cambian a tiempo, agregó.

Para finalizar, hizo saber que revisará la propuesta de presupuesto de ingresos del Ayuntamiento de Cajeme para 2026, donde debe estar contemplado el ingreso previsto a obtener por ese concepto.Trámites para comercios en 2006