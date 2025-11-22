Participan 19 jóvenes en Encuentro Vocacional

Una respuesta positiva tuvieron jóvenes de 16 años en adelante a la convocatoria que realizó el Seminario Diocesano de Ciudad Obregón, pues 19 varones acudieron hoy al segundo Encuentro Vocacional de este Ciclo Escolar, mismo que concluirá este domingo 23 de noviembre.

Jesús Octavio Cambustón Mendívil, coordinador de la Pastoral Vocacional Interna del Seminario, destacó la importancia de que la comunidad de la Iglesia Católica permanezca en oración por las vocaciones, para que cada vez más jóvenes descubran el llamado que Dios tiene para ellos.

Asimismo, recordó a la sociedad en qué consiste un Encuentro Vocacional.

"Es la forma en que el Seminario busca dar un acompañamiento gratuito a jóvenes varones que muestran inquietud o curiosidad hacia la vocación del sacerdocio", explicó.

Durante estos eventos, los jóvenes realizan distintas actividades y aprenden sobre cómo es el día a día de quienes cursan sus estudios al interior.

Cada año se lleva a cabo un Preseminario, al cual acuden aquellos jóvenes que se encuentran interesados en inscribirse tras vivir algún Encuentro Vocacional.

Cabe señalar que el 20 de noviembre el Seminario cumplió 64 años desde su fundación. El coordinador de la Pastoral Vocacional Interna informó que desde entonces han egresado cerca de 160 sacerdotes y 1 Obispo.

El 8 de noviembre también se llevó a cabo un Encuentro Vocacional en el Seminario para varones de 13 a 16 años.