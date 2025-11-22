Habrá áreas verdes y ampliación de aceras en el centro de Ciudad Obregón

La implementación de áreas verdes y ampliación de banquetas forman parte de proyecto que tiene el municipio de Cajeme para modernizar y reordenar el centro comercial de Ciudad Obregón, cuya primera etapa comenzaría el siguiente año, como lo ha informado en distintas ocasiones el alcalde Javier Lamarque.

Una de las zonas en las que se realizará una ampliación de aceras es en la calle Galeana, donde además se colocará adoquín y, se pondrán estructuras homogéneas donde haya mesas con sillas, con el objetivo de que haya una mejor vista y sea más cómodo, así como ordenado, para quienes visitan este punto del centro.

"En la calle Galeana por ejemplo es ampliar la banqueta, reducirlo a un carril, a la banqueta ponerla adoquín, en el caso de los puestos semifijos hay que hacer una sola estructura homogénea, bonita y funcional, meterle áreas de mesas con sillas para que la gente pueda sentarse, con sombra por supuesto, meterle faroles y jardineras para que decoren el lugar. Meter estructuras y formas que permitan el establecimiento de cafés y negocios adicionales, meter también una policía especial del centro, en fin", dijo el presidente municipal.

Las áreas verdes en el centro son una parte fundamental del proyecto, por lo cual se considera colocar distintas macetas y árboles, los cuales serán decorativos, a la vez que se impulsa la reforestación en el municipio de Cajeme.

El alcalde dio a conocer que se ha tenido acercamiento con ecologistas para poner en marcha una campaña intensiva de reforestación.