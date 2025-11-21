Regularizan sólo 50 autos "chocolate"

Durante la primera de dos semanas que estará el módulo móvil del Registro Público Vehicular (Repuve) en el municipio de Cajeme, ha sido escasa la afluencia de ciudadanos cumpliendo todos los requisitos para regularizar sus autos "chocolate", por lo que el viernes únicamente se habían registrado 50 unidades, reveló Sergio Guadalupe Ibarra.

El encargado del módulo hizo saber que uno de los motivos para que esto ocurra es que las personas no llevan consigo el título original del vehículo; el que llevan trae alguna alteración o bien este tiene fecha reciente, por lo que el trámite no se puede llevar a cabo.

Manifestó que mucha gente está acudiendo al estacionamiento del Centro de Usos Múltiples, donde está ubicada la unidad móvil, pero la mayoría de quienes van a revisar su documentación no están cumpliendo con los requisitos que exige la dependencia a nivel estado y por eso se les está rechazando, siendo ese el motivo de que sean muy pocas las unidades regularizadas en esta semana, además que apenas se comenzó a trabajar al 100 por ciento hasta el día miércoles.

Con respecto al título de los vehículos, advirtió que estos deben ser originales y completamente legibles, ya que de otra manera el sistema los va a rechazar.

Hizo el llamado a los ciudadanos a que desde este lunes acudan de 8:00 a 10:00 de la mañana a que se les revisen sus documentos, previo a hacer su registro en la página, llevando consigo su credencial de elector y comprobante de domicilio; ello antes de hacer el pago correspondiente, el cual sólo se debe hacer en los bancos Banamex y Bancomer; no en una tienda de conveniencia ni por transferencias.

Finalmente, invitó a todos los interesados en realizar el trámite a apurarse pues sólo quedan cinco días de estancia en la localidad, y no se sabe cuándo volverán nuevamente.