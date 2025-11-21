Orienta Protección Civil a empresarios

En la Sesión de análisis del Centro Empresarial de Ciudad Obregón de este viernes se contó con el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, quien orientó a representantes de organismos empresariales y empresarios de la localidad, en aspectos relativos al cumplimiento de la Ley de la materia.

La finalidad de la plática, se dijo, fue despejar dudas y evitar que se puedan registrar cierres de negocios por fallas debidas en parte al desconocimiento de la normatividad y omisiones que pueden ser fácilmente subsanables.

Mendoza Calderón explicó a los asistentes que más del 62 por ciento de los incendios que ocurren, tanto en negocios como en casas habitación, se dan por problemas derivados con el sobrecalentamiento de instalaciones eléctricas, y ello se puede corregir sin grandes desembolsos.

Advirtió que para el 2026, todo negocio establecido en el municipio deberá contar con su licencia de funcionamiento, que entre otras cosas hará necesario contar con una revisión de Protección Civil. Esto --dijo—no tiene un costo alto, pues más que un tema de recaudación es de prevención.

Durante el presente año, Protección Civil de Cajeme ha realizado 652 inspecciones a petición de las empresas, de las cuales ninguna ha sido cerrada, pero lo importante es que se les orienta para el cumplimiento, y de esa manera se previenen situaciones de riesgo.