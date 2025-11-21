Condusef lanza curso financiero para mujeres

En busca de que las mujeres accedan, comparen y escojan los servicios financieros que mejor se acomoden para ellas, sus familias o sus empresas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó el curso gratuito "Educación Financiera con Perspectiva de Género".

El curso es completamente virtual y consta de siete módulos con una duración total de diez horas en las que se incluyen contenidos teóricos, videos, actividades y guías descargadas para todas aquellas mujeres mayores de 15 años.

Entre los contenidos se encuentra "Dónde estoy parada (presupuesto, ingreso y gastos)", ¿Qué quiero lograr (ahorro)", "Crédito: aliados o enemigos", "¿Estoy preparada ante imprevistos (seguros)", "¿Cómo participan las mujeres en la economía?", "Emprendimiento" y "Prevención de fraudes financieros".

Este curso forma parte del Proyecto Minerva y para inscribirse deben ingresar al sitio web https://www.minervaeducacionfinanciera.mx/ en donde pueden revisar los contenidos y pasos a seguir.

¿Cómo inscribirse y qué requisitos se necesitan para participar?

A través de estos cursos gratuitos con perspectiva de género, la Condusef busca que las mujeres puedan mejorar su salud financiera para lograr sus metas personales y familiares.

Los requerimientos de inscripción son contar con una cuenta activa de correo electrónico personal, leer y aceptar el aviso de privacidad, conexión a Internet, equipo de cómputo o dispositivo móvil.

Una vez concluido el contenido de los siete módulos la Condusef entrega una constancia de participación en el curso, lo cual avalará el haberlo llevado.