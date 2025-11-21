  • 24° C
Ciudad Obregón

Condusef lanza curso financiero para mujeres

Este es un proyecto para que las mujeres puedan cumplir sus metas financieras

Nov. 21, 2025
El Proyecto Minerva cuenta con diferentes contenidos y material interactivo para que las mujeres mejoren su salud financiera
En busca de que las mujeres accedan, comparen y escojan los servicios financieros que mejor se acomoden para ellas, sus familias o sus empresas, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) lanzó el curso gratuito "Educación Financiera con Perspectiva de Género".

El curso es completamente virtual y consta de siete módulos con una duración total de diez horas en las que se incluyen contenidos teóricos, videos, actividades y guías descargadas para todas aquellas mujeres mayores de 15 años.

Entre los contenidos se encuentra "Dónde estoy parada (presupuesto, ingreso y gastos)", ¿Qué quiero lograr (ahorro)", "Crédito: aliados o enemigos", "¿Estoy preparada ante imprevistos (seguros)", "¿Cómo participan las mujeres en la economía?", "Emprendimiento" y "Prevención de fraudes financieros".

Este curso forma parte del Proyecto Minerva y para inscribirse deben ingresar al sitio web https://www.minervaeducacionfinanciera.mx/ en donde pueden revisar los contenidos y pasos a seguir.

¿Cómo inscribirse y qué requisitos se necesitan para participar?

A través de estos cursos gratuitos con perspectiva de género, la Condusef busca que las mujeres puedan mejorar su salud financiera para lograr sus metas personales y familiares.

Los requerimientos de inscripción son contar con una cuenta activa de correo electrónico personal, leer y aceptar el aviso de privacidad, conexión a Internet, equipo de cómputo o dispositivo móvil.

Una vez concluido el contenido de los siete módulos la Condusef entrega una constancia de participación en el curso, lo cual avalará el haberlo llevado.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


