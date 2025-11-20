Vecinos de Cortinas temen por su salud

Debido a las fugas de agua que persisten en algunos tramos de la calle Vicente Suárez vecinos de la colonia Cortinas temen por su salud, pues afirman que recientemente se han presentado presuntos casos de dengue y les preocupa que el estancamiento de agua pueda ser un foco de infección.

Es principalmente en el tramo que comprende de la calle Chihuahua a la Zacatecas donde radica la problemática, misma que se ha denunciado en distintas ocasiones, sin embargo, a la fecha no hay una solución definitiva para esta situación.

Los encharcamientos dan una mala imagen a la colonia, además de que también afectan a los peatones, principalmente a adultos mayores y niños, pues quedan expuestos a posibles accidentes.

Habitantes de la zona reiteran su llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que el personal inspeccione el tramo vial y pueda determinar qué acciones se pueden tomar para que cesen las fugas.

Cabe señalar que, en años pasados, residentes de esta colonia han cerrado las calles Zacatecas y Vicente Suárez por esta problemática, de manera temporal. Esto a manera de manifestación pacífica.

El Oomapas de Cajeme ha informado en distintas ocasiones que se trabaja en atender cada uno de los casos que se reportan y se han agilizado los tiempos de espera.

Este año se adquirió un crédito de 100 millones de pesos con los que se pondrán en marcha obras que pondrán fin a las fugas de agua en distintas colonias de Cajeme.