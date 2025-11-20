  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 20 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Vecinos de Cortinas temen por su salud

Ya se han registrado presuntos casos de dengue, afirman, y temen otras complicaciones por fugas de agua

Nov. 20, 2025
Vecinos de Cortinas temen por su salud

Debido a las fugas de agua que persisten en algunos tramos de la calle Vicente Suárez vecinos de la colonia Cortinas temen por su salud, pues afirman que recientemente se han presentado presuntos casos de dengue y les preocupa que el estancamiento de agua pueda ser un foco de infección.

Es principalmente en el tramo que comprende de la calle Chihuahua a la Zacatecas donde radica la problemática, misma que se ha denunciado en distintas ocasiones, sin embargo, a la fecha no hay una solución definitiva para esta situación.

Los encharcamientos dan una mala imagen a la colonia, además de que también afectan a los peatones, principalmente a adultos mayores y niños, pues quedan expuestos a posibles accidentes.

Habitantes de la zona reiteran su llamado al Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) para que el personal inspeccione el tramo vial y pueda determinar qué acciones se pueden tomar para que cesen las fugas.

Cabe señalar que, en años pasados, residentes de esta colonia han cerrado las calles Zacatecas y Vicente Suárez por esta problemática, de manera temporal. Esto a manera de manifestación pacífica.

El Oomapas de Cajeme ha informado en distintas ocasiones que se trabaja en atender cada uno de los casos que se reportan y se han agilizado los tiempos de espera.

Este año se adquirió un crédito de 100 millones de pesos con los que se pondrán en marcha obras que pondrán fin a las fugas de agua en distintas colonias de Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

Contenido Relacionado
Hay vialidades intransitables por basura y maleza en Cajeme
Ciudad Obregón

Hay vialidades intransitables por basura y maleza en Cajeme

Noviembre 20, 2025

Se han dado instrucciones para que se recuperen, informó el alcalde Javier Lamarque

Habrá buena participación de Sonora en sorteos de la Lotería Nacional
Ciudad Obregón

Habrá buena participación de Sonora en sorteos de la Lotería Nacional

Noviembre 20, 2025

Con la entrega de aguinaldos y ahorros se espera más participación en los sorteos

Estas son las colonias de Cajeme donde se realizarán las próximas jornadas de descacharre
Ciudad Obregón

Estas son las colonias de Cajeme donde se realizarán las próximas jornadas de descacharre

Noviembre 20, 2025

La Dirección de Salud Municipal pide a los habitantes de las zonas que se visitarán colaborar con las autoridades para evitar más casos de dengue