Ciudad Obregón

Habrá buena participación de Sonora en sorteos de la Lotería Nacional

Con la entrega de aguinaldos y ahorros se espera más participación en los sorteos

Nov. 20, 2025
Los puestos de la Lotería ya cuentan con los cachitos de diferentes sorteos regulares y especiales
La entrega de aguinaldos, ahorros y otras prestaciones influyen en que los sonorenses participen más en los sorteos de fin de año de la Lotería Nacional, además que el Gordo de la Navidad es el más importante del año y atrae a un mayor número de compradores.

José Ramón Becheret Barraza, gerente de la Lotería Nacional en Sonora, explicó que el sorteo Gordo de la Navidad ya está disponible y tiene un costo de 120 pesos por boleto y los sonorenses se preparan con tiempo para comprarlo.

"Tenemos este sorteo que es el que tiene la mayor bolsa de premios y la gente se junta con la familia o amigos para participar, comprar una serie completa, además que está la entrega de los aguinaldos y ahorros, es la fecha en la que más participan", detalló.

HAY BUENA PARTICIPACIÓN EN EL AÑO 

Reconoció que durante todo el año se tiene una participación constante en Sonora, lo cual ha tenido como resultado más de 20 premios importantes de la Lotería Nacional en lo que va de este año en diferentes municipios del estado, sin embargo, la tendencia es que hay más participación hacia finales del año, lo cual se espera que se refleje en las siguientes semanas.

Además del sorteo de la Navidad, se tienen el de la Virgen de Guadalupe, los sorteos regulares de la semana y el Sorteo Magno de Año nuevo, que será el último del 2025. 

Francisco Minjares
Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


