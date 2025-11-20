  • 24° C
Ciudad Obregón

Hay vialidades intransitables por basura y maleza en Cajeme

Se han dado instrucciones para que se recuperen, informó el alcalde Javier Lamarque

Nov. 20, 2025
En el municipio de Cajeme existen algunas vialidades que dejaron de ser transitadas por la ciudadanía, debido a que se encuentran obstruidas por maleza crecida y se han convertido en basureros clandestinos, como lo es el caso de la Calle 100, en el tramo que conecta de la Calle 10 con el Callejón Cárdenas.

En la zona se puede observar cómo las personas arrojan desechos como llantas, bolsas, botellas, entre otros objetos. Asimismo, la hierba crecida da un mal aspecto e impide el paso de los automovilistas, situación que además da una mala imagen a la colonia Benito Juárez y ocasiona la presencia de fauna nociva.

Una situación similar se puede ver algunas vialidades aledañas a la Escuela Federal Número 2 en la comisaría de Esperanza.

Al respecto, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dio a conocer que se han dado instrucciones a la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, para que se implementen acciones y se recupere el tránsito por estas calles.

“En esos casos ya está la instrucción, ya se está trabajando. En el caso de la Calle 100 se va a levantar la maleza y se va a retirar la basura, ya se está atendido”, dijo.

Además, se cuenta con un plan de trabajo en relación al raspado de calles que son de terracería.

“Se trabaja en Pueblo Yaqui, Tobarito, y otras partes donde se ha pedido que se atienda el balastreo, también en zonas como la colonia Rosales, donde todavía hay problemas de pavimento”, mencionó.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

