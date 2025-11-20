  • 24° C
Ciudad Obregón

Estas son las colonias de Cajeme a las que se llevarán las jornadas de descacharre próximamente

La Dirección de Salud Municipal pide a los habitantes de las zonas que se visitarán colaborar con las autoridades para evitar más casos de dengue

Nov. 20, 2025
La Dirección de Salud Municipal sigue con la implementación de acciones en las colonias para prevenir que haya más casos de dengue en Cajeme, por lo que hoy y mañana visitará la colonia Los Presidentes para llevar a cabo una jornada de descacharre, la cual se extenderá a otras zonas claves durante lo que resta del mes y principios del siguiente.

Los próximos 24,25 y 26 de noviembre, el personal de la Dirección de Salud Municipal visitará las viviendas de la colonia Aves del Castillo, por lo que hace un llamado a los residentes, para que colaboren con las autoridades y saquen los cacharros acumulados en los hogares.

Posteriormente, el 27 y 28 de noviembre el personal estará en la colonia Russo Vogel, mientras que los días 1,2,3 y 4 de diciembre, irá a las viviendas de la colonia Luis Echeverría.

En distintas ocasiones, el titular de la dependencia, Jesús Espinoza, ha explicado que se realizan estas jornadas debido a que, en llantas, tapas, o recipientes donde se acumula agua limpia, se generan criaderos del mosco transmisor de la enfermedad, por lo que la prevención inicia en casa.

Asimismo, aclara que se actúa en base a las observaciones que se hacen en las ovitrampas que coloca el Distrito de Salud 04, con las que se identifican los lugares donde hay huevecillos. Esto se toma en cuenta para seleccionar los sectores a los que se les dará prioridad.

Cabe señalar que las jornadas de descacharre se llevan a cabo de manera permanente en el municipio de Cajeme.

Según el más reciente informe epidemiológico de la Secretaría de Salud de Sonora se han registrado cerca de 300 casos de dengue este año en Cajeme.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

