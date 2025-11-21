Proponen alternativas para ruta de taxi en el centro de Obregón

Para llevar un mayor orden al área del centro de Obregón y ante la próxima apertura de un banco en la calle 5 de febrero y Zaragoza, cuatro grupos de taxistas propusieron una ruta de ingreso a esa zona y solicitaron un estudio de factibilidad, informó Reynaldo Castillo López.

A través de un documento, los grupos de taxistas de Obregón: Taxis Obson, Taxis Santa Fe, Taxis Sevilla y Taxis Fundación Madrazo, solicitaron que los operadores que actualmente trabajan en el sector en el que se abrirá el banco, puedan recorrerse y estacionarse en la esquina de la calle Zaragoza y Sinaloa, en donde actualmente se encuentra despejado.

Castillo López dijo que las autoridades respondieron que harían un estudio de factibilidad de tránsito para determinar si el proyecto es viable y no alteraría el orden en el centro de la ciudad.

¿Qué acciones tomarán las autoridades para evaluar la propuesta?

"Será en estos días en cuanto transito termine los estudios viales que nos dirán si es una opción viable", detalló.

Con esto, los grupos de taxi de Obregón buscan seguir brindando el servicio a los usuarios, al mismo tiempo que evitan embotellamientos en esa parte del centro, además que no afectarán el estacionamiento del banco.

Añadió que se aproxima una fecha de mayor afluencia y estarán a la espera que se determine cómo se va a trabajar para respetar los lineamientos de tránsito para no afectar la movilidad en el centro de Obregón.