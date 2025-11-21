  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 21 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Proponen alternativas para ruta de taxi en el centro de Obregón

Los taxistas están a la espera que se publique el resultado el estudio de factibilidad

Nov. 21, 2025
Son alrededor de 26 de taxistas adheridos a las cuatro organizaciones los que trabajan en ese sector y se suman otros 10 durante la navidad
Son alrededor de 26 de taxistas adheridos a las cuatro organizaciones los que trabajan en ese sector y se suman otros 10 durante la navidad

Para llevar un mayor orden al área del centro de Obregón y ante la próxima apertura de un banco en la calle 5 de febrero y Zaragoza, cuatro grupos de taxistas propusieron una ruta de ingreso a esa zona y solicitaron un estudio de factibilidad, informó Reynaldo Castillo López.

A través de un documento, los grupos de taxistas de Obregón: Taxis Obson, Taxis Santa Fe, Taxis Sevilla y Taxis Fundación Madrazo, solicitaron que los operadores que actualmente trabajan en el sector en el que se abrirá el banco, puedan recorrerse y estacionarse en la esquina de la calle Zaragoza y Sinaloa, en donde actualmente se encuentra despejado.

Castillo López dijo que las autoridades respondieron que harían un estudio de factibilidad de tránsito para determinar si el proyecto es viable y no alteraría el orden en el centro de la ciudad.

imagen-cuerpo

¿Qué acciones tomarán las autoridades para evaluar la propuesta?

"Será en estos días en cuanto transito termine los estudios viales que nos dirán si es una opción viable", detalló.

Con esto, los grupos de taxi de Obregón buscan seguir brindando el servicio a los usuarios, al mismo tiempo que evitan embotellamientos en esa parte del centro, además que no afectarán el estacionamiento del banco.

Añadió que se aproxima una fecha de mayor afluencia y estarán a la espera que se determine cómo se va a trabajar para respetar los lineamientos de tránsito para no afectar la movilidad en el centro de Obregón.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Agradecen con misa los 64 años del Seminario Diocesano
Ciudad Obregón

Agradecen con misa los 64 años del Seminario Diocesano

Noviembre 20, 2025

La casa de formación cuenta con 36 estudiantes en las diferentes etapas; siete pertenecen a la Diócesis de Nogales

Vecinos de Cortinas temen por su salud
Ciudad Obregón

Vecinos de Cortinas temen por su salud

Noviembre 20, 2025

Ya se han registrado presuntos casos de dengue, afirman, y temen otras complicaciones por fugas de agua

Hay vialidades intransitables por basura y maleza en Cajeme
Ciudad Obregón

Hay vialidades intransitables por basura y maleza en Cajeme

Noviembre 20, 2025

Se han dado instrucciones para que se recuperen, informó el alcalde Javier Lamarque