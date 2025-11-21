Persiste incertidumbre en sector empresarial

El 2025 es un año en el que ha privado el nerviosismo en el sector empresarial, tanto del país como del estado de Sonora, donde debido a diversos factores aún persiste la incertidumbre, que provoca la falta de nuevas inversiones y un crecimiento del producto interno bruto prácticamente nulo para el cierre del año, afirmó Leonel Gutiérrez Mendívil.

El presidente del Centro Empresarial de Ciudad Obregón dijo que el crecimiento del PIB se estima en un 0.3 por ciento para el cierre del presente año, el cual es cercano a cero, y ello se deriva de la baja inversión en nuevas empresas que abonen al crecimiento y desarrollo del país.

En la región sur de Sonora, la difícil situación del campo ha venido a reducir el circulante entre la población, por lo que de pronto se nota más deprimido el sector comercio en general, mencionó.

Para cambiar esta dinámica se debe diversificar la actividad económica, para incrementar la industria, que genera riqueza y empleos sin agotar las fuentes hídricas.

Esto no significa que se deba dejar la agricultura como fuente proveedora de alimentos, pero se deben ver cultivos distintos de los tradicionales, que requieran menos agua, y es preciso ver hacia adelante, dando valor agregado a la producción agropecuaria, expresó para concluir.