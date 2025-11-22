  • 24° C
Analiza gobierno municipal intervenir en antros de Ciudad Obregón

El alcalde Javier Lamarque advirtió que hay antros que no cumplen con los horarios y tienen sobrecupo

Nov. 22, 2025
El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano dijo estar en pláticas con el gobernador Alfonso Durazo y con la Secretaría de Hacienda para que el gobierno municipal, pueda revisar e intervenir en distintas cuestiones que tienen que ver con fortalecer la seguridad de los cajemenses en establecimientos, entre ellos los centros nocturnos, ya que en algunos antros hay sobrecupo e incumplimiento del horario.

Si bien hay establecimientos cuya inspección e intervención corresponde al estado y el gobierno municipal no tiene facultades para actuar, cuando ocurre alguna situación en relación a la protección de la población en los negocios, recae en primera instancia sobre el propio municipio, explicó.

"Yo hablé con el gobernador y quiero hablar también con Hacienda para tomar cartas en el asunto para otro tipo de situaciones, yo les decía que hay antros que no cumplen con el horario, tienen sobrecupo, y además hay violencia. Ya platicamos y ya quedamos que vamos a colaborar, a hacer un convenio de colaboración para poder intervenir, porque al final de cuentas, independientemente de a quien le toca, todos los reclamos caen sobre el municipio", explicó.

A pesar de que actualmente hay algunos impedimentos para que Protección Civil Municipal pueda entrar a inspeccionar algunos negocios por ser de competencia estatal en base a su afluencia de clientes, sí se puede intervenir conforme a la ley, siempre y cuando haya denuncias ciudadanas o una situación inminente que lo amerite, agregó.

"En primera instancia tenemos una dificultad, pero también es cierto que hay maneras de recurrir a ciertos recursos de la ley que nos permiten actuar, la ley dice que si hay una situación de riesgo inminente podemos actuar, o si hay denuncias públicas, en el caso de Mercajeme hubo denuncias previas, ya con eso tenemos competencia de entrar directamente y actuar", comentó.

En los últimos meses fueron suspendidos distintos negocios, algunos de los cuales ya abrieron sus puertas, tras realizar ajustes a dispositivos de seguridad.

 

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

