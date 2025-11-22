Cabildo de Cajeme someterá a votación financiamiento de 50 mdp

Una convocatoria se hizo a los regidores de Cajeme para que el próximo lunes 24 de noviembre sea sometido a votación un financiamiento de 50 millones de pesos para el municipio durante una Sesión Ordinaria de Cabildo, el cual ya fue analizado y aprobado por los integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

En la convocatoria se indica que se trata de una contratación de financiamiento a corto plazo por el monto ya señalado.

Si bien en el documento se explica que el financiamiento es "derivado de las proyecciones de flujo de recursos para el cierre del año y de los compromisos que se tienen en puerta, especialmente los relacionados con fuente de financiamiento de recurso propio", no se detalla a qué específicamente se destinaría el recurso, explicó la regidora Adriana Torres de la Huerta, quien emitió el único voto en contra durante la Sesión de la Comisión en mención.

"No se ha dado información clara sobre su destino, he preguntado, solicitado datos, pero no ha habido respuestas completas. Voté en contra, no del financiamiento, sino de votar a ciegas", explicó.

Cabe señalar que en la convocatoria se aclara que, según el reporte del Sistema de Alertas que se valora para determinar el Techo de Financiamiento para el municipio en 2025, Cajeme se encuentra en un nivel de Endeudamiento Sostenible, por lo que le corresponde un Techo Financiero equivalente al 15:0 por ciento de sus ingresos de libre disposición.

Para esta determinación se utilizó información de la Cuenta Pública del 2023, y en base a ello, el municipio puede tomar en créditos de corto plazo hasta 185 millones 946 mil 066 pesos con 70 centavos.

"La cifra (50 millones de pesos) representa el 1.61 por ciento del presupuesto de ingresos de este año; es decir, es un monto marginal comparado con el tamaño del presupuesto 2025", se lee en la convocatoria.

La Sesión Ordinaria de Cabildo se encuentra programada para las 13:00 horas del día en mención.